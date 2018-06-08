PIPPA MIDDLETON HAMİLE!





İngiliz kraliyet ailesinden sana güzel bir haberimiz var…

Şu aralar kraliyet ailesinden güzel haberler ardı ardına geliyor. Kate Middleton’un geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya getirdiği minik prens Louis Arthur Charles belleklerimizdeki tazeliğini korurken, geçtiğimiz ay gerçekleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliği halen imrendirirken yeni bir haber daha aldık. Şimdi de Pippa Middleton hamile.

Vogue Türkiye’nin haberine göre, Waitrose Weekend’de hamileliği süresince yaptığı egzersizleri hakkında bir yazı kaleme alan Pippa Middleton, bu sayede bir süredir gündemi meşgul eden gebeliğini konusuna açıklık getirdi. “Spor yaptıkça fiziğimin degiştiğini ve güçlendiğini hissediyorum.” diyen Middleton, favori egzersizlerinin squat ve reverse fly olduğunu söyliüyor. Bu bağlamda hamililere tavsiye ettiği hareketler de genellikle direnç egzersizlerinden oluşuyor.

Middleton’ın kaç aylık hamile olduğunu ve doğumun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik merak konusu.

Fotoğraf: Instagram- Pippa Middleton

