PINAR AYLİN’DEN BİR “PERİ MASALI”





“Hakikat”in peşinden “aşk”la giden cesur bir kadının öyküsü…

Peri Masalı adlı ilk romanıyla edebiyat dünyasına güçlü bir adım atan Pınar Aylin, naif ve duygulu anlatımıyla okuru içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Destek Yayınları tarafından piyasaya çıkan Peri Masalı öykü içinde öykü örerek genişleyen kurgusuyla ve derinlikli kahramanlarıyla dikkat çekiyor.

Peri’nin hikâyesi, metropol hayatından kaçan ve hayalinin peşinden giden cesur bir kadının, çıktığı Afrika seyahati sırasındaki ruhsal dönüşümünü anlatırken, okuru da bu yolculuğa dahil ediyor.

Peri’nin masalsı aşk hikâyesine karışan içsel paylaşımları, ruhumuzdaki zincirlenmiş kanatları kırmamız ve kendi “öz”ümüzle tanışmamız için büyük bir fırsat sunarken, Pınar Aylin asıl hedefi olan günümüz “ışık savaşçıları”nı çoğaltmanın peşinde, emin adımlarla ilerliyor.

