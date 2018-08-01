PİLATESİ SEVMEK İÇİN NEDENİN ÇOK





Pilates egzersizlerinin sağlığa faydalarını öğrenmeye ne dersin?

Hareketsiz yaşam birçok rahatsızlığın nedeni

Sağlıklı veya herhangi bir sağlık problemine sahip olan bireylerin egzersiz programına başlamadan önce tam anlamıyla fiziksel uygunluğa sahip olması gerekmektedir. Pilates, vücudun her bölümünü çalıştırmaya yönelik egzersizler içerir ve bir uzman eşliğinde kontrollü bir şekilde uygulandığı zaman her yaş seviyesi tarafından yapılabilmektedir. Vücudu güçlendiren, denge ve koordinasyonu artıran pilates egzersizlerinde nefesin doğru alınması ve hareketlerin doğru yapılması gerekmektedir. Çeşitli ortopedik rahatsızlıkları olan kişilerden profesyonel sporculara kadar herkes tarafından uygulanabilmektedir.

Kasları güçlendirerek rahatsızlıkları giderir

Mat pilates; nüfusun büyük bölümünün yaşadığı ortopedik ve postürel problemleri gidermek için mat üzerinde pilates topu ve çemberi gibi çeşitli aksesuarlar kullanılarak yapılan bir egzersiz programıdır. Burada çeşitli hareketlerle kaslar ve eklemler çalıştırılmaktadır. Amaç; ortopedik problemleri gidererek kişilerin sağlıklarına kavuşmaları ve arzu edilen fiziksel görünüme sahip olabilmeleri için en doğru temelleri atabilmektir. Mat pilates daha çok stabilizasyon egzersizleri yani dik posturü bozan çeşitli engellere karşı kasları güçlendirmek ve mobilizasyon egzersizleri ile hareket kabiliyetini kaybetmiş kasları geliştirmeyi hedeflemektedir. Vücudu daha güçlü ve dengeli kılabilmek adına core bölgesi denilen gövde iskeletini ayakta tutan büyük kas gruplarının aktivasyonunu içeren izotonik ve izometrik serilerinden oluşan bir ders olarak nitelendirilebilir. İzotonik egzersizlere dinamik egzersizlerde denmektedir. Kasları kısaltarak ve uzatarak çalıştırmaktadır. İzometrik yani durağan kas çalışması egzersizlerinde ise sadece hedeflenen kas grubu ve eklemi çalışmaktadır. Yapılan egzersizlerin çeşitliliği kişinin kendi kapasitesi ile ilgili geri bildirimler sunacaktır, ilerleyici antrenman yöntemleri ile kişi kendi gelişimine tanıklık edebilmektedir.

Gebelik öncesi ve sonrası uygulanabiliyor

Reformer pilates eklem hareket açıları hesap edilerek en doğal açılarda kasların güçlenmesini hedefleyip, eklemlerin sağlığını korumak için tasarlanmıştır. Horizontal düzlem hareketlerinin yanı sıra multi planda kullanıma imkan veren reformer ile hareket özgürlüğü üst seviyelere çıkarılmaktadır. Reformer kişinin core (merkez) bölgesini kuvvetlendirir ve bu sayede vücudun diğer bölümleri de oluşturulacak kuvvete direk katkı sağlar. Egzersizler kuvvet gelişiminin yanı sıra esneklik yeteneğini de artırmaktadır. Ayrıca;

Omurgayı destekleyen en derindeki kasların bile aktif olmasını sağlayarak, var olan boyun, sırt ve bel ağrılarını azaltmaktadır.

Kas, eklem ve bağ dokunun sağlıklı bir şekilde hareketini sağlamaktadır.

Gebelik öncesi ve sonrası vücudun toparlanmasında rahatlıkla kullanılabilir.

Spor veya kaza sakatlıklarının rehabilitasyonunda ve performansı arttırmak için farklı varyasyonların kullanılabileceği bir sistemdir.

Duruş bozukluğu düzgün nefes almayı da olumsuz etkiliyor

Postür bozuklukları fiziksel görüntünün dışında iç organların sağlıklı bir şekilde çalışmasını da engelleyebilmektedir. Solunum kapasitesinin azalmasından kalp sağlına kadar birçok negatif etki yaratabilmektedir. Bunu engellemenin en etkili yöntemlerinden biri doğru nefes tekniği kullanılarak “Reformer Pilates”le yapılan egzersizlerdir. Kişinin fiziksel durumuna, postürüne, spor geçmişine, yaşına, cinsiyetine, amaçlarına, mesleğine ve günlük yaşantısına uygun pilates egzersizi seçilmelidir. Uygulanacak programın niteliği kişiyi mutlu etmesinin yanında hedeflerine ulaştıracak kapsamda olmalıdır.

Kaynak: Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer



