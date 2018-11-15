PİLATES, KARIN KASLARINI GÜÇLENDİRİR Mİ?





Pilates, fit bir görünüme kavuşturmakla kalmıyor; aynı zamanda sırt ağrılarına iyi geliyor, merkez bölgeyi güçlendiriyor, hatta beyin fonksiyonlarını bile olumlu etkiliyor. Peki karın kaslarının üzerindeki etkisi ne?

Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinin yaptığı bir araştırmada, 36 hafta boyunca pilates yapan kadınların karın bölgesi, yapmayanlara kıyasla ortalama yüzde 21 oranında güçlenmiş. Bu, sadece karın kaslarının belirginleşmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sırt desteği de kazandırıyor.

Pilates Eğitmeni Hollie Grant bak ne diyor:

“Pilates aslında vücudunu eğitiyor, sen de böylece bedeninin nasıl hareket ettiğini ve çalıştığını öğreniyorsun” diyor ve ekliyor: “Hepimiz vücudumuzun görünüşünü yargılarken, pilates aslında bedenimizin ne kadar muhteşem işler başarabildiğine dikkat çekiyor. Tüm bedenine odaklanıyor ve daha esnek olmanı sağlıyor. Ayrıca sırt ağrıları çekmiyorsun ve postürün düzeldiği için kendine güvenin de artıyor.”

