PİLATES İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER





Herkes pilates yapabilir mi, pilates zayıflamayı sağlıyor mu, kimler yapmamalı, yapan kişiler nelere dikkat etmeli? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar, pilates ile ilgili en çok merak edilen 5 soruyu yanıtladı.

1. Fıtık pilatese engel mi?

Bel veya boyun bölgesinde fıtık olan ve “Pilates bana uygun mu?” diye düşünenlerin öncesinde bir ortopedi uzmanının muayenesinden geçmesi önemli. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar, bu konu hakkında şu bilgileri veriyor:“Doktor muayenesinde kişinin kas dokusu, daha önce geçirdiği hastalıklar, belde ve boyunda fıtık benzeri omurga sorunları varsa tüm bunlar değerlendirilir. Çok ileri aşamada değilse fıtık pilatese engel değildir ancak mutlaka uzman bir doktor ve bir eğitmenin gözetiminde yapılmalıdır.”

2. Pilates zayıflatır mı?

Fit ve formda bir vücudun hayalini kuranların da favorisi olan pilates gerçekten zayıflatıyor mu? “Pilates kilo vermeyi sağlamaz, vücut daralması yapar” bilgisini paylaşan Doç. Dr. Mehmet İşyar bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

“Pilates, vücudu sıkılaştırır, kasları iyi organize ederek vücutta daralma sağlar. Pilates birkaç beden küçülmeyi sağlayabilir ama bunu zayıflatarak değil kaslarda sıkılaşma sağlayarak yapar.”

3. Her yaş grubuna uygun mu?

“Deneyimli bir eğitmenle tüm yaş grupları kendi bedensel ihtiyaçlarına özel pilates egzersizleri yapabilirler. Pilates aslında herkes için uygundur ancak öncesinde doktor muayenesi gerekir” diyen Doç. Dr. Mehmet İşyar, bu muayenede kişinin duruş bozukluğu var mı, duruşu nasıl, bunların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

4. Video izleyerek pilates yapılabilir mi?

Son dönemlerde evde pilates yapanların sayısının arttığını vurgulayan Doç. Dr. Mehmet İşyar, bel veya boyun fıtığınız varsa internetten izlediğiniz videolar sizin için doğru seçim olmayabileceğini söyleyerek şu uyarılarda bulunuyor;

“Pilates, aletli, toplu ve hiçbir alet olmadan farklı egzersizlerle yapılabiliyor. Profesyonel bir eğitmen, doktordan kişinin duruşunda nerelerin güçlenmesi gerektiğinin bilgisini alacak ve ona göre bir program hazırlayacaktır. Video izleyerek pilates yapan kişiler bundan mahrum kalırlar. Kişi sürekli masa başında çalışmaktan kaynaklanan bel veya boyun ağrısı yaşıyorsa ve güçlendirilmesi gereken özel bir kas varsa, eğitmen gerekli yönlendirmeleri yapabilir. Ayrıca kademeli geçişler yapmak ve sakatlanmaları önlemek için de bir eğitmen gözetimi önemlidir.”

5. Ağrı varsa ne yapmak gerekiyor?

“Ağrının üzerine gidilmeli mi sorusu ile çok sık karşılaşıyoruz” diyen Doç. Dr. Mehmet İşyar, konu hakkında şunları söylüyor: