PİLATES İLE EKLEM AĞRILARINA SON!





Yoğun bir iş hayatı olanlar ve masa başı işlerde tüm gününü geçirenler belirli bir zaman sonra eklem ve kas problemi ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar bu problemlerin pilates yaparak en aza indirgenebildiğini söylüyor.

Eğer günün büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçirdiğiniz bir işin varsa; bel, boyun ve sırt ağrılarından sen de mustaripsindir. Zira uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak kaslarını zayıflatıyor ve ön ve arka kas gücünde dengesizlik oluşturuyor. ”İşimi değiştiremeyeceğime göre, bu ağrılardan nasıl kurtulabilirim?” diyorsan senin için en uygun egzersizin pilates olduğunu söyleyebiliriz. Egzersiz Eğitmeni Ümit Güldür, bak ne diyor:

”Pilatesin amacı; duruş bozukluklarını, kas, eklem, omurga problemlerini gidermek ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. Bilgisayar başında uzun süre oturanlarda en sık rastlanan, bel ve boyun fıtıkları, eklemlerde kireçlenme gibi rahatsızlıklar pilates yaparak en aza indirgenebiliyor, hatta tamamen giderilebiliyor.”

İşte senin için en uygun pilates hareketleri:

Karın hareketi: Düz bir zemine otur. Belini zemine yatırırken bacaklarını, boynunu ve kollarını kıvırmadan kaldırmaya çalış. Bacak ve kolların arasındaki mesafeyi aşamalı olarak daralt. Yukarı kalkarken, derin nefes al, bacaklarını indirirken, aldığın nefesi yavaş yavaş ver.

Gerilme hareketi: Sırt üstü yat. Kollarını dik bir şekilde yukarı kaldır. Derin nefes al, sonra gövdeni doğrultarak, başını dizlerinin arasına alıp, 10 saniye bu pozisyonda kal. Nefes egzersizi de hareketine eşlik etsin. Vücudunu bu şekilde düz yatarak esnetip, başını dizlerine alarak ger. Ayak ve el üstleri, yukarı bakacak şekilde gergin olsun.

Hundred hareketi: Sırt üstü uzan. Kollarını yine yukarıya uzat, bu defa belinizi kaldırmadan boyun ve kolları kaldır. Boynunu kaldırırken derin nefes al, yere bırakırken nefes ver.

Bel hareketi: Havada bisiklete binme ve pedal çevirme hareketi yapacaksın. Sırt üstü uzan. Belinden tutarak, bacak ve kalçayı yukarı kaldır. Yukarıda iken dengeni bul, önce bir dizini, sonra diğer dizini kıvır. Nefes alıp verme egzersizi ile birlikte pedal çevirme hareketi yap.

Bacak hareketi: Yere oturup, ellerin üzerinde tüm vücudun havaya kaldır. Sadece ayak topukların ve ellerin yere temas etsin. Bu şekilde pozisyonunu sabitle ve ayağını, nefes alarak yukarı kaldır, nefes vererek indir. Hareketi, sağ ve sol ayaklar için ayrı ayrı uygula.

