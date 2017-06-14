PİKAN CEVİZLİ YEŞİL SALATA TARİFİ





Ramazan ayının uzun ve sıcak günlere denk geldiği bu zamanda, vücudun kaybettiği vitamin ve minerali geri kazanmak için iftar saatlerinde sağlıklı ve hafif yiyecekler tüketmenin önemi artıyor. d.ream Akademi Profesyonel Şefleri’nin hazırladığı, sofralarınıza sağlık katacak ‘Pikan Cevizli Yeşil Salata’ tarifi tam da bugünler için ideal.

Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi

(Rokfor, yeşil elma ve akçaağaç vinegret ile)

Salata için malzemeler

• 30 gr. bebek roka (rukola)

• Su

30 gr. Yedikule marul

30 gr. yağlı marul (kop)

20 gr pikan cevizi

40 gr. rokfor peyniri

1 adet yeşil elma

1 adet limon

Pikan cevizlerini önceden ısıtılmış 170 °C fırında 10 dakika beklet. Kavrulan pikan cevizlerini bıçakla iki parçaya böl. Blue cheese’i ufak parçalar haline getir. Elmaları dilimleyip kararmaması için limonlu suda beklet. Bebek roka, Yedikule marul ve yağlı marulu yıkayıp yapraklarını kurut. Ardından tüm yeşillikleri sosla birlikte kasenin içerisinde karıştır. Elma, peynir ve pikan cevizlerini de üzerine serpiştirerek servis et.

Akçaağaç vinegret için malzemeler:

• 10 ml. akçaağaç şurubu

• Deniz tuzu

Zeytinyağı

3 gr. Dijon hardalı

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koy ve el blenderı yardımıyla karıştır. Sonrasında süzgeçten geçirerek hazırladığın salata ile karıştır.

Afiyet olsun!

