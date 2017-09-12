PİKAN CEVİZLİ VE MUZLU CUPCAKE





Sonbahara “merhaba” dediğimiz bu günlerde, yeni mevsime sağlıklı bir giriş yapmak için herkesin keyifle tüketeceği bir önerimiz var. d.ream Akademi Profesyonel Şefleri tarafından hazırlanan ‘Pikan Cevizli Muzlu Cupcake’.

Tarif, hem çay yanı ikramlıkları arasında göz dolduruyor hem de öğrenciler için lezzetli mi lezzetli bir ara öğün niteliğinde. Pikan cevizi; içerdiği potasyum, kalsiyum ve demirin yanında, A, C ve E vitaminleri açısından da son derece zengin bir atıştırmalık olmasıyla öne çıkıyor.

Malzemeler:

• 120 gr. un

100 gr. tereyağı

100 gr. pikan cevizi

80 gr. toz şeker

2 adet olgun muz

2 yumurta

50 ml. süt

½ çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı tuz

Oda sıcaklığında bekletilmiş, yumuşak kıvamdaki tereyağı ve şekeri derin bir kabın içerisinde karıştırarak kabarmasını sağla. Yumurtaları tek tek ilave ederek karışıma yedir. Vanilya ve kabuklarını soyup ezdiğin muzları da ekleyip karıştır. Ardından süt, un, kabartma tozu ve tarçını ekleyip kısa süre karıştırmaya devam et.

Pikan cevizlerinin yarısını karışıma ekle. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğin cupcake kağıt kalıplarını içerisine yemek kaşığı yardımıyla karışımı paylaştır. Kalan pikan cevizlerini keklerin üzerine serpiştir. Önceden ısıtılmış 170 °C fırında 18-20 dakika pişir. Oda sıcaklığında soğumaya bırak. Ilık servis et ya da soğuduktan sonra üzeri kaplı bir şekilde oda sıcaklığında iki gün muhafaza edebilirsin.

Afiyet olsun!

