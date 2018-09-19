PİKAN CEVİZLİ AŞURE YAPMAYA NE DERSİN?





Aşurenin en sevilen tatlılardan biri olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ve şimdi tam da zamanı… Bu geleneksel tadın, turna yemişli (cranberry) ve pikan cevizli tarifini Sedef İybar paylaşıyor.

Malzemeler:

500 g buğday

2,5 lt su

350 g toz şeker

İç malzemeleri için:

200 g ayıklanmış ve haşlanmış nohut

200 g haşlanmış fasulye

100 g sarı üzüm

8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)

100 g dolma fıstığı

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı gül suyu

Üzerini süslemek için:

Şamfıstık tozu

100 g pikan cevizi

100 g turna yemişi (cranberry)

Kuşüzümü

Dolma fıstığı

Yapılışı:

Buğdayları bir gece önceden ıslat. Çok iyi haşlandığından emin olduktan sonra, diğer iç malzemeleri ve şekeri ilave et.

Tüm bu karışımı yoğun bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika daha kaynat. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ateşten al. Kesinlikle nişasta veya un gibi yoğunlaştırıcı kullanma.

Aşureyi servis kaplarına sıcakken kepçe yardımıyla paylaştırarak soğumaya bırak.

Soğuyan aşure kaplarının üzerini şam fıstık tozu, pikan cevizi, 100gr. turna yemişi (cranberry), kuşüzümü ve dolma fıstığı ile süsle.

Aşurenin içine kaynarken ceviz ve incir ilave etme. İsteğe bağlı olarak servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirebilirsin.

Afiyet olsun!

