PENTİ VE ASLI ENVER’DEN ÇOK ÖZEL BİR PARTİ

Aslı Enver’in marka yüzü olduğu Penti’nin yeni reklam filminin tanıtımı “Pentihouse” konseptli partiyle Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleşti. Aslı Enver ev sahipliğinde gerçekleşen partiye, iş, sanat, moda, cemiyet ve magazin hayatının tanınmış isimleri de katıldı.

‘Hep Benimle’ sloganı ile ekranda olacak Aslı Enver’li yeni Penti reklamı, konuklar tarafınan da büyük beğeni topladı. Yeni imajı ve ‘Portrait of a Lady’ marka kıyafetiyle dikkat çeken Aslı Enver, reklam filminde seslendirdiği şarkıyla da büyük beğeni topladı. Gökçe’nin ‘Ne Yapardım’ şarkısının Penti’ye uyarlanmış halini seslendiren ünlü oyuncu markanın yeni sezon yüzü olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi ve “Penti; sevdiğim, samimi bulduğum bir marka, her yaştan kadına hitap ediyor ve her kadının mutlaka bir Penti’si vardır” dedi.

Ayşe Hatun Önal, Gül Gölge Saygı, Ayşe Kucuroğlu, Feryal Gülman, Emel Yıldırım, Pelin Öztekin, Sitare Kalyoncuoğlu, Sinem Güven, Sinem Yıldırım, Cansen Yeni Kut, Sercan Badur, Asuman Dabak, Tuba Peksayar, Aylin Yılmaz, Çağla Bostancı, Ebru Öztürk davete katılan isimler arasındaydı.

DJ Hakan Kabil’in de müzik ziyafeti sunduğu ‘Pentihouse’, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.