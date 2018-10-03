PEMBE TOP ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ’YE EMANET





Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, beşinci yılında Özge Özpirinçci’nin elinden havalanacak.

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini oluşturuyor. Her yıl 1,3 milyon kadına tanısı konan meme kanseri her sekiz kadından birinde görülüyor.

Kanserden ölümlerin yüzde 14’ünden sorumlu olan meme kanserinde erken tanı ise hayat kurtarıyor.

Beş yıldır, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan Ekim ayında düzenlenen proje, başarılı oyuncu Özge Özpirinçci’nin gönüllü desteğiyle milyonlarca kadına ulaşacak.

Pembe Top Özge Özprinçci’nin elinden havalanacak

17 Ekim tarihinde Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Zalgiris Kaunas ile oynayacağı Euroleague maçı, sevilen oyuncu Özge Özpirinçci’nin pembe top ile yapacağı hava atışıyla başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

Özpirinçci erken tanı farkındalığı için destek istedi

Pembe Top Sahada projesine verdiği destek ile ilgili konuşan Özge Özprinçci, “Bu kadar sık görülen bir kanser türünün erken tanı ile tedavi edilebilmesi ve hayatların kurtulabileceği gerçeği bu desteği benim için daha da anlamlı kılıyor. Her sekiz kadından birinde görülen bu kanser türünün korkutucu sonuçlarının önüne yılda bir kez doktora giderek geçmek mümkün olabilir” dedi. Kadınlara erken tanı çağrısında bulunan Özge Özprinçci, şu açıklamada bulundu: