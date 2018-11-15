PEELING İLE CİLDİNİ TAZELE





Peeling yapmanın cildin için ne gibi faydaları bulunuyor?

Cildin üst yüzeyini dökmek, pek çok hayvan türünün yaşam döngüsünün önemli bir parçasıdır. Peeling yapmak da bize fiziksel ve zihinsel olarak benzer bir yenilenme hissi getirir. New Yorklu Dermatolog Dr. Julie Russak, “Vücudumuzdaki cilt hücreleri yüzümüzdekilerden daha serttir ve kendi kendilerine kolay kolay yenilenmezler” diyor. O yüzden boynumuzun altındaki yerleri daha çok çaba harcayarak ovmamız gerekiyor.

Peeling yapmanın pek çok yolu var ancak ruh hâline en iyi geleni keselenmek. Neden mi? Çünkü vücudunu gerçekten ovalaman ve fiziksel olarak onunla etkileşim kurman gerek. Kimyasal peelingler ise bunu asit (glikolik ya da laktik) kullanarak yapıyor.

Şekerli ya da tuzlu vücut peelingleri, cildi anında yumuşatıp nemlendiriyor (ayrıca bazılarında zihni rahatlatan aromaterapi etkisi de var) Peeling için kendine bir malzeme listesi çıkarabilirsin: Sert dokulu keseler, özellikle ayak, dirsek ve diz gibi sert bölgelerdeki ölü hücreleri yok etmek için ideal.

Bir de kuru vücut fırçalama tekniği var: Bu ayurvedik uygulamada organik bir fırçayla vücudunu ayak parmağından boynuna kadar fırçalıyorsun. Russak, yukarı doğru fırçalama hareketinin kan dolaşımını hızlandırdığını ve lenf drenajına yardımcı olduğunu söylüyor.

