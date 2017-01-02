PAZARTESİ SENDROMUNU YOK EDECEK YOGA HAREKETLERİ





Yoga Eğitmeni Zeynep Şensoy, Women’s Health için hafta başı yoga serisi hazırladı. Hem pazartesi sendromunu hem de yaşadığımız kötü olaylardan bedenen kuvvetlenerek kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak bir Hatha Yoga Serisi uyguluyor. Yeni yıla rahatlayan bir bedenle girmek gibisi yok. Her hafta güne böyle başlayabilirsin.

1. Aşağıya bakan köpek

Dizlerin ve avuç içlerin yerde olacak şekilde matının üzerine gel. Daha sonra ayak parmaklarını içeriye doğru kıvır ve kalçayı resimdeki gibi yukarıya arkaya doğru gönder. Matının üzerinde ters bir V şeklini alman gerekiyor. Pozun içine girdikten sonra boynunu rahat bırak ve bakışlarını ayaklarının arasına yönlendir. Böylece serimizin ilk pozunu, asanasını yapmış oluyoruz.

2. Üç ayaklı köpek

Birinci poza yerleştikten sonra sağ bacağını yukarıya doğru kaldır, daha sonra bedenini sağa doğru çevir. Havadaki sağ bacağını dizden bük. Ellerden iyice köklenip kuvvet al yerden.

3. Kalp açıcı bir diğer duruş Hilal Pozu-Crescent Pose

Daha önceki aşağıya bakan köpek ve üç ayaklı köpekten sonra tekrar aşağıya bakan köpege gel ve sağ ayakla öne kocaman bir adım at. Sağ dizinin 90 dereceye bükülü olduğundan emin olduktan sonra kollarını omuz genişliğinde açarak yukarıya gönder. Aynı hareketi sol tarafa yapmak için tekrar asağıya bakan köpeğe gel ve bu sefer sol ayağını öne dogru göndererek hareketi devam ettir.

4. Hilal pozu – Eller bağlı

Serimizin dördüncü pozu bir öncekiyle oldukça bağlantılı. Hilal pozunu sağ ve sola yaptıktan sonra aşağıya bakan köpekten tekrar hilal pozuna gel, kolları arkada ör, kalbini de ileriye doğru aç. Aynı hareket bir de sol tarafa tabii ki. Şimdi bu iki pozu da yapıp öğrendikten sonra diğer iki pozla birleştirip ufak bir akış elde et.

5. Uzanarak üçgen

En son yaptığımız eller bağlı hilal pozunda çık ve aşağıya bakan köpeğe gel. Sağ ayakla kocaman bi adım at, ellerinin arasına doğru ve sağ kolunu yukarıya doğru gönder.

6. Biraz farklı bir pozla devam. Adı vahşi şey

Bir önceki pozdan çıktıktan sonra yine aşağıya bakan köpeğe geldik. Tüm geçişler aşağıya bakan köpekten bu seride. Daha sonra şınav çekecekmiş gibi dümdüz dur. Sağ bacağı yukarıya doğru gönder. Burada harekete yerleştikten sonra sağ bacağı arkaya dogru devir ve sağ kolunu gökyüzüne doğru aç. Harika bir kalp açıcı olduğu için pozdan çıkınca da, harika bir his veriyor insana.

7. Parsva Vasisthasana

‘Vahşi Şey’ pozundan sonra hep yaptığımız gibi aşağıya bakan köpeğe geliyoruz. Daha sonra şınav çekecekmiş gibi düz bir duruşa gel. Vücudunu sola doğru çevirip sol kolu gökyüzüne kaldır. Sağ bacağını da resimdeki gibi sola doğru gönderip kalbini yukarıya doğru aç. Kol, karın, bacak ve el bileklerini kuvvetlendiren bu poz aynı zamanda çok iyi bir kalp açıcı.

8. Tahta duruşu

Serimizin sonuna doğru geliyoruz. Aslında bir önceki harekete çok benziyor. Aşağıya bakan köpeğe geldikten sonra bedenini omuzlarına doğru taşı ve ellerden yere iyice köklen. Kol kaslarını kuvvetlendirmeye devam.

9. Tahta Duruşu – Yıldız

Bütün hareketler birbirine bağlantılı serilerde ama bu hareket en sonda ve en çok kol kası gerektiren poz. Serimizle kuvvetlendirdiğimiz kolların gücünü şimdi gösterme zamanı. Tahta pozuna geldikten sonra dirseklerini bük ve yarı yola kadar alçal ve burada 3 nefes kal.

