PAZARTESİ GÜNLERİ… BEDENİNDE OLANLAR

Hazırlayan: Sude Orhan

Pazartesiyle yıldızının uyuşmadığının farkındayız. Ama yataktan kalkmak cehennem azabı olmak zorunda değil… Biraz motivasyonla pazartesiyi, haftaya enerjik ve verimli bir başlangıç günü ilan edebilirsin.

Ruh Hâli

PAZARTESİLER BERBAT, ÇÜNKÜ:

Öyle olduğunu düşünüyorsun. Unutma, algı güçlü bir şey. Eğer haftaya Garfield’ın meşhur sözü “Pazartesilerden nefret ediyorum”u tekrarlayarak başlarsan, aslında masum olan bir günü kendi kafanda zorlaştırmış olursun.

SENDROMU YEN:

Haftaya başlamadan önce eğlenceli bir ritüel geliştir: Mesela ofise giderken en sevdiğin kahveciden kendine güzel bir latte al ya da o gün mutlaka yakın bir arkadaşınla öğle yemeği ayarla. Yolunu gözleyeceğin bir şeyle pazartesiye dair algını yavaş yavaş değiştirebilirsin.

Uyku

PAZARTESİLER BERBAT, ÇÜNKÜ:

Sirkadiyen ritmin bozuluyor. Hafta sonu geç uyumak ve geç uyanmak, pazartesi günü minik bir jet lag yaşamana sebep oluyor. Tıpkı uzun bir uçak yolculuğunun yarattığı etkiyle güne başlıyorsun.

SENDROMU YEN:

Hafta sonunda, hafta içi günlere göre bir saat daha fazla uyu. Eğer daha fazla uyuma isteği duyarsan, uyandığın anda perdeleri aç. Sabah ışığı uyku hormonu melatonini baskılar ve beynine “Güne hazırsın, uyan!” mesajını gönderir. Kendini daha iyi hissedeceğin için de güne asık suratla başlamamış olursun.

Kalp

PAZARTESİLER BERBAT, ÇÜNKÜ:

Rahatlayıp dinlendiğin pazar gününden yoğun bir iş gününe geçmek, zihnin ve bedenin için stres vericidir. Kan basıncının aniden yükselmesine neden olabilir; bu da doktorların neden pazartesileri diğer günlere göre daha fazla kalp krizi vakasıyla karşılaştığını açıklıyor.

SENDROMU YEN:

Kan basıncını dengede tutmak için uyanırken rahatlatıcı bir nefes egzersizi yap (30 saniye boyunca derin nefes alıp ver). Öğle yemeğine ½ kâse ıspanak ekle. Bu sebze, magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp dostu besin öğeleri bakımından zengindir.

Bağışıklık Sistemi

PAZARTESİLER BERBAT, ÇÜNKÜ:

Eğlencenin dozunu kaçırdın. Fazla alkolün (dört kadeh kokteyl ya da şarap gibi) bir zararı da, virüs ve bakterileri yok eden histiyosit hücrelerinin kabiliyetini bir sonraki güne kadar köreltmesi ve seni hastalıklara karşı daha savunmasız duruma getirmesi…

SENDROMU YEN:

Hafta sonları içki içeceksen maksimum iki, üç kadehle sınırla. Her birini bir saat boyunca yavaş yavaş iç ve yanında mutlaka yemek ye. (Bu arada her bir kadehin ardından alkolün kötü etkilerini azaltmak için büyük bir bardak su içmeyi unutma.) Hiç içmesen çok daha iyi tabii!

Kaslar

PAZARTESİLER BERBAT, ÇÜNKÜ:

Boot camp egzersizlerini (ya da ilgilendiğin başka bir zorlayıcı egzersizi) abarttın mı? Bu tarz yoğun antrenmanlar, pazartesi günleri kaslarının merhamet dilenmesine (“biraz daha uyuyayım nolur!”) yol açacak enflamasyona neden olur.

SENDROMU YEN:

Hafif tempoda yürüyüş ya da yoga yapabilirsin. Bu sayede kan akışını kaslarına yönlendirir ve ağrıları hafifletirsin. Hafta sonu tembellik ediyorsan, aynı hafif reçete senin için de geçerli: Bütün hafta sonu yatıp pazartesi günü ağır bir egzersiz yaparsan, salı günü parmağını kıpırdatacak hâlin kalmayabilir.

Kaynaklar: Baylor Üniversitesi’nden Dr. Paul M. Gordon; Colorado Üniversitesi’nden Dr. Elizabeth J. Kovacs; Better than Perfect kitabının yazarı Klinik Psikolog Elizabeth Lombardo; The Monday Campaigns’in Başkanı Peggy Neu; Massachusetts’deki North Shore Tıp Merkezi’nin Madde Bağımlılığı Servisi Direktörü Dr. Michael Levy