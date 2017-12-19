PATLAYAN KAFA SENDROMU DA NE?



araştırma

Tam uykuya dalıyorsun… ve bom! Patlama ya da silah sesine benzeyen yüksek bir ses ve yanıp sönen ışıklarla gözlerini açıyorsun. Etrafına baktığındaysa, durumu mantıklı bir şekilde açıklayabilecek hiçbir şey göremiyorsun!

Bu olayın adı, beyninin hayali ses ve görüntülerle seni manipüle ettiği bir durum olan “patlayan kafa sendromu”. Washington State Üniversitesi’nin yaptığı yeni bir araştırmada, yüzde 13,5 oranında katılımcı kalp atışlarını hızlandırıp uykuyu alt üst eden bu sendromu en az bir kere yaşadığını ifade etmiş. (Rahat ol, beyninde bir sorun olduğu anlamına gelmiyor.) Çalışmanın yazarı Doktor Brian Sharpless, “Araştırmalar, bazı ilaçların (antidepresanlar gibi) tedavi seçenekleri arasında olabileceğini gösteriyor. Fakat bu sendromun tetikleyicisi genellikle anksiyete. Bu durumu zararsız bir olay olarak kabul etmek, sendromun şiddetini hafifletip tekrarlanmasının önüne geçebilir” diyor.

