PATİ BİRLİĞİ SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN YOLA ÇIKIYOR

National Geographic ve Subaru işbirliğiyle sokak köpeklerinin koşullarını iyileştirme hedefiyle kurulan “Pati Birliği”, çalışmalarına 25 Ağustos’ta başlıyor.

İstanbul’da belirlenen pilot bölgelerde köpeklerin beslenmesi, trafikte fark edilmeleri için reflektörlü tasma takılması, acil durumlarda müdahale etmek için gönüllü ekipler kurulması gibi çalışmaları koordine edecek olan ekip aynı zamanda köpeklerin sevgi ve bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak bir mobil uygulama da geliştirecek.

İstanbul’daki sokak köpeklerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi “Pati Birliği”, pilot bölgelerdeki faaliyetlerine başlıyor. Projenin ilk aşamasında Riva, Beykoz, Göktürk, Kemerburgaz ve Silivri’deki sokak köpeklerine trafiğin hızlı aktığı ve özellikle aydınlatmanın yetersiz olduğu noktalarda otomobiller tarafından fark edilmeleri için reflektörlü tasma takılacak.

Projenin ilerleyen aşamasında ise gönüllü hayvanseverlerin Beşiktaş bölgesindeki köpeklerin mama, su, sevgi ve bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir platform kurulması planlanıyor. Hayvanseverler köpeklere takılacak çipli tasmalar ve geliştirilecek bir mobil uygulama ile sokak köpeklerinin yerini tespit edebilecekler. Pati Birliği’nin Beşiktaş bölgesi gönüllüleri Subaru tarafından sağlanan ve köpeklerin kullanımına uygun şekilde yeniden tasarlanan acil müdahale araçları Subaru XV ile ulaşım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

Proje Lideri Sarp Dakni Pati Birliği’nin amacının şehirdeki tüm canlılara eşit yaşam hakkı tanımak olduğunu belirtti: “İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birinde sokak köpeklerinin yaşam koşullarını iyileştirmemiz, hem onlar hem de bizim hayat standardımızı yükseltecektir. Doğada her canlının yaşam hakkı eşittir. Kentsel büyümesini sürdüren şehrimizde, her biri ayrı bir can olan sokak köpekleri için bu projeyi hayata geçirdik. Projenin ana hedefleri arasında, sokak köpeklerine çipli tasmalar takılarak sürekli takiplerinin yapılması ve bu sayede kontrollerinin yapılarak ömürlerinin uzatılması geliyor.”