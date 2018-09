PARTNERİN SEKS SIRASINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Seks sırasında partnerinin aklından neler geçtiğini merak ettiğini biliyoruz. Kafandaki düşünce baloncuklarını patlatmak için buradayız!

KÖPEK STİLİ

NE DÜŞÜNÜYOR?

1. İşte göbeğimi göremediği bir pozisyon. Artık içime çekmeyi bırakabilirim, oh be!

2. Acaba ne kadar sert, fazla sert olur? Öne doğru hamle yapması kötü bir şey mi? Veya şu anda benim güçlü bir erkek olduğumu mu düşünüyor?

3. Ya pelvik kemiğine vurursam?

4. Acaba o ne düşünüyor? Başkasını hayal ediyor mudur?

5. Bu pozisyon beni ilişkideki baskın taraf gibi hissettiriyor. Bu güzel bir his çünkü aslında bunun tam tersi olduğunu ikimiz de biliyoruz.

KONTROLÜ AL

Erkekler arkada kendilerini yalnız hissedebilirler. Onunla iletişim kur veya dinlenmesi için hareketin kontrolünü biraz ele al. Ara sıra dönüp ona bir bakış atarsan, sadece onu hayal ettiğini de anlayacaktır.

SEN ÜSTTEYKEN

NE DÜŞÜNÜYOR?

1. Bu muhteşem bir açı! Göğüslerin daha büyük ve karnın dümdüz görünüyor. Kendine buradan bakabilseydin, komplekslerinin yersiz olduğunu anlardın.

2. Biraz arkama yaslanıp yorulmadığım şu anın keyfini çıkartayım.

3. Zıplamana bayılıyorum ama lütfen penisime zarar verme. Penis kırığı vakalarının yarısının bu pozisyonda gerçekleştiğini okumuştum.

4. Ayaklarımı yorganın içine soksam fark eder mi acaba?

5. Lütfen penisimi kırma… Lütfen!

KONTROLÜ AL

Bu pozisyon partnerini yeteri kadar tatmin edecek ama gerçekten unutulmaz anlar yaşatmak için hafifçe geriye eğilip parmaklarını kasık bölgesi ve çevresinde gezdirmeyi deneyebilirsin.

KAŞIK POZİSYONU

NE DÜŞÜNÜYOR

1. Suratımın her yerinde saç olması biraz havamı kaçırmıyor değil.

2. Pelvik kaslarımı hiç çalıştırmadığım kadar çalıştırmak zorundayım. Gerçekten zor işmiş.

3. Birlikte iyi bir ritim tutturmak kolay değil. Saatlerdir egzersiz yapıyor gibiyim.

4. Açıkçası arkadan öpüp koklama işleri hoşuma gidiyor ama en güzel manzara ön tarafta kaldı!

5. Eğri oturup doğru konuşalım: Bu bildiğimiz sarılma değil mi?

KONTROLÜ AL

Zevk aldığını bilmek partnerinin hoşuna gider. Ellerini bacaklarında gezdirmesine izin ver. Arkadan her hareketini göremediği için, sadece hisleriyle hareket etmek onu tahrik edecektir.