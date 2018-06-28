PARFÜM KOKULU GÜNEŞ KREMLERİNE DİKKAT!





Sıcaklıklara bağlı olarak yaz mevsiminde baş ağrılarında da artışlar görülüyor. Yapılan çalışmalar da durumu destekliyor. Uzmanlara göre, yazın özellikle deniz kenarlarında sıcak havada baş ağrısı tetikleyicilere eklenen bir diğer faktör ise parfüm kokusu olan güneş kremi kullanmak…

National Headache Foundation’ın çalışmalarına göre, kronik baş ağrısı ya da migreni olan hastaların yüzde 75’inin sıcaklık artışı ya da diğer bir tetikleyici faktör olan rüzgârlı havalardan kaçınmalarından dolayı dışarıda yapılan spor faaliyeti gibi aktivitelere katılamadıklarını belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, sıcak havalara ek olarak kokulu kremlerin de baş ağrısını tetikleyebildiğini söylüyor.

Sıcak havalarda vücudun susuz kalmamasına özen gösterilmeli

Baş ağrısı olan hastaların özellikle de migren hastalarının baş ağrısı sıklığının sıcak havalarda daha çok artıyor. Sıcak havaya eklenen nem oranında artışında da daha çok baş ağrısına neden olabileceği de saptanmış. Prof. Dr. Kütükçü, nemli ve sıcak yaz günlerinde baş ağrısı çekme olasılığının -özellikle de sıcakta yürüyüş yapıp yeterli sıvı almaz ve vücudun susuz kalırsa- arttığını söylüyor.

Sıvı eksikliği sıcak çarpmasına neden olabilir

Baş ağrısı, aynı zamanda sıcak çarpmasının da önemli bir belirtisi. Sıcak çarpması sıcak havada ve yüksek nem ve fazla hareket sonucu oluşuyor. Zonklayıcı baş ağrısının yanında kas krampları, çarpıntı, mide bulantısı ve kusma, yorgunluk, kuru ve soğuk bir cilde neden oluyor. Sıvı eksikliğinin sıcak çarpmasında rolü çok fazla.

Sıcak çarpması olduğunda sıcaklığı düşürme amacı ile olması gereken terleme gerçekleşemezse vücut ısısının düşürülemediğini belirten Prof. Kütükçü, sıcakta baş ağrısı ve bu diğer bulgular olduğunda mutlaka yapılan faaliyetlere ara verilmesi gerektiğini, bol su içilmesi gerektiğini ve gölge bir yere gidilmesi konusunda uyarıyor.