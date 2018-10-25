PANCARLI ENERJİ TOPLARI İLE GÜCÜNE GÜÇ KAT





En lezzetli enerji toplarını hazırlamak istiyorsan, bize kulak ver!

İyi şeyler karşımıza küçük paketlerde çıkıyorsa, lezzetli şeyler de minik lokmalar hâlinde çıkmalı. Enerji toplarının bu kadar popüler olmasına şaşırmamak gerek: Çünkü bu lezzetli toplar protein, sağlıklı yağ ve demir gibi birçok yararlı içeriğe sahip. Şeker oranı düşük, basenlerini değil karın kaslarını hedef alıyor ve performansını olumlu şekilde etkiliyorlar. Brooklyn’s Husk Bakeshop’un aşağıdaki tarifini deneyerek kuvvet kazanabilir ve gününe enerji katabilirsin.

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