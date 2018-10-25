PANCARLI ENERJİ TOPLARI İLE GÜCÜNE GÜÇ KAT

En lezzetli enerji toplarını hazırlamak istiyorsan, bize kulak ver!
İyi şeyler karşımıza küçük paketlerde çıkıyorsa, lezzetli şeyler de minik lokmalar hâlinde çıkmalı. Enerji toplarının bu kadar popüler olmasına şaşırmamak gerek: Çünkü bu lezzetli toplar protein, sağlıklı yağ ve demir gibi birçok yararlı içeriğe sahip. Şeker oranı düşük, basenlerini değil karın kaslarını hedef alıyor ve performansını olumlu şekilde etkiliyorlar. Brooklyn’s Husk Bakeshop’un aşağıdaki tarifini deneyerek kuvvet kazanabilir ve gününe enerji katabilirsin.
Yapılışı:
- Büyük bir kâse içine 5 çorba kaşığı karabuğday unu, 4 çorba kaşığı kakao, 160 gr badem unu, 9 çorba kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi, 1 çorba kaşığı pancar tozu ve 3 çorba kaşığı whey protein tozu ekle.
- Mutfak robotunda 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, çekirdekleri çıkartılmış 14 adet hurma, 4 çorba kaşığı su ve 2 tatlı kaşığı bal ya da akçaağaç şurubunu pürüzsüz hâle getir. Ardından kuru karışımı içine ekle ve karıştır. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinde yuvarla.
- Yaklaşık 13 adet top elde edeceksin. Enerjin bol olsun!