PANCAR SUYUNUN BİLİNMEYEN FAYDALARI





İşte pancar suyunun hiç aklınıza gelmeyecek saç, cilt ve genel sağlığın için önemli faydaları…

Yaşlanma karşıtı

Kök değil ama pancar yapraklarında A vitamini ve karotenoidler bulunur. Birçok insan yaprakları kesip sadece kökü yer ancak aslında yaprakları da çok faydalıdır. Pancar yaprakları aynı zamanda, kara lahana kadar olmasa da iyi miktarda lutein içerir. Pancar kökündeki antioksidanlar vücudu serbest radikallere karşı korur, bu da kırışıklarla savaşmaya yardımcı olabilir. Pancar ve havuç suyu içmek UV ışınlarının oluşturduğu hasara karşı savaşır. Ancak yine de dışarı çıkarken koruma faktörlü güneş kremi sürmeyi unutma.

Kalp sağlığına faydalı

Pancar suyu nitrat zengini olduğundan kalbin farklı günlük aktiviteleri gerçekleştirme görevinin arasında onun yükünü azaltarak kan akışını düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu sayede kalp yetmezliği semptomlarına iyi gelebilir ve aktif bir yaşam sürmek isteyenlerin spordaki direncini artırabilir.

Saç dökülmesini önlüyor

Pancar harika bir potasyum, folik asit ve B vitamini kaynağıdır. Bu besin maddeleri de saç sağlığınızı korumada önemli rol oynar. Eğer saç dökülmesi ve kırılmasını önlemek istiyorsan her gün pancar suyu iç. Bu besin maddeleri saç yapısını korur ve saç köklerinin besinlerin emilimini sağlamasına yardımcı olarak kırılma ve dökülmelerin önüne geçer.

DOĞAL BOYA

Eğer saçlarını boyamak istiyor ancak saçlarına zarar verecek kimyasalları kullanmak istemiyorsan kına ve pancar suyunu karıştır. Pancar suyunu tek başına bile kullanarak kırmızımsı bir renk elde edebilir veya ikisini birden kullanarak daha koyu bir kızıl oluşturabilirsin.

KANSERLE SAVAŞABİLİR

Yapılan çalışmalar pancarın kanserle savaşıcı özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Özellikle de sebzenin kırmızı rengini veren betasiyanin pigmenti kemoterapi ilaçlarındaki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir hatta tümörlerin oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Özellikle akciğer, cilt, karaciğer ve yemek borusu kanserlerinde daha faydalı olabilir.

AKNEYLE SAVAŞIR

Her gün pancar suyu içmek aynı zamanda akne ve sivilce gibi cilt problemlerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Pancar suyu hatta anti-enflamatuar özelliklerinden dolayı var olan sivilcelerin temizlenmesinde bile rol oynayabilir.

ENERJİYİ ARTIRIR

Pancar suyunu günlük hayatınıza dahil etmek aynı zamanda dayanıklılığını artırabilir ve enerjini yükseltebilir. Eğer egzersiz sırasında biraz enerjiye ihtiyaç duyarsan bu doğal enerji içeceği işini görecektir.

Dr. Mehmet Öz



