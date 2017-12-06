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PALEO + VEGAN DİYET = PEGAN

| 6 Aralık 2017| BESLENME & ZAYIFLAMA

 


Aradığımız erkek ve hayalimizdeki diyet planı şöyle olmalı: Cazibeli, tatmin edici ve bağlılık yaratıcı. Bu yüzden paleo ve vegan diyetlerini senin için bir araya getirerek pegan planını oluşturduk. Bir göz atmaya ne dersin?

PALEO
Yağ oranı oldukça düşük bir beslenme planı. Gerçek: Protein, doygunluk hissini arttırıyor.
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VEGAN
Etçillerle kıyaslandığında, veganlar kalori hesabı yapmadan yemek yeme özgürlüğüne sahip. Ne de olsa fazla kereviz sapı göz çıkarmaz!
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PEGAN
Evet, karşında her şey dâhil menü: Organik biftek ve esmer pirinçle birlikte sotelenmiş brokoli. Yeşillikler karın bölgesindeki yağlardan kurtulmaya yardımcı olurken, et ise kilo kaybını tetikleyen konjüge linoleik asit içeriyor. Şu kuralı uygula: Yüzde 50 sebze, yüzde 25 biftek, yüzde 25 karbonhidrat. Hiçbir ürün işlenmiş olmamalı

Last modified: 6 Aralık 2017

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