PALEO + VEGAN DİYET = PEGAN





Aradığımız erkek ve hayalimizdeki diyet planı şöyle olmalı: Cazibeli, tatmin edici ve bağlılık yaratıcı. Bu yüzden paleo ve vegan diyetlerini senin için bir araya getirerek pegan planını oluşturduk. Bir göz atmaya ne dersin?

PALEO

Yağ oranı oldukça düşük bir beslenme planı. Gerçek: Protein, doygunluk hissini arttırıyor.

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VEGAN

Etçillerle kıyaslandığında, veganlar kalori hesabı yapmadan yemek yeme özgürlüğüne sahip. Ne de olsa fazla kereviz sapı göz çıkarmaz!

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PEGAN

Evet, karşında her şey dâhil menü: Organik biftek ve esmer pirinçle birlikte sotelenmiş brokoli. Yeşillikler karın bölgesindeki yağlardan kurtulmaya yardımcı olurken, et ise kilo kaybını tetikleyen konjüge linoleik asit içeriyor. Şu kuralı uygula: Yüzde 50 sebze, yüzde 25 biftek, yüzde 25 karbonhidrat. Hiçbir ürün işlenmiş olmamalı

