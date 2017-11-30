PAHALI BLENDER ALMAYA DEĞER Mİ?



Kesinlikle evet. Yeni çıkan makineler buzları parçalamaktan çok daha fazlasını yapıyor.

Superfood Smoothies’in yazarı ve şef Julie Morris, “Onlarla salata sosu, sorbe ve her türlü sosu hazırlayabilirsin” diyor. Ayrıca pahalı makineler, birçok lifli sebzeyi parçalarına ayırmak için gereken motor gücüne sahip. Yukarıdaki özelliklere sahip bir makine bulduğunda kaçırma.

Daha Yumuşak Smoothie’ler

Çiğ havuç ve çekirdekli kırmızı meyveler gibi parçalanması zor besinleri daha kolay püre hâline getirir.

Daha Kremamsı

Kuru yemişler sürülebilir bir hâle gelir, hem de hiç yağa ihtiyaç duymadan.

Sütsüz Süt

Üç çorba kaşığı kuru yemişi veya soya fasulyesini 480 ml suyla çek.

Çorba

Bezelyeleri ve naneyi püre yapıp çorbada kullan ya da daha sonrası için buzluğa at.

Salata Sosu

Yağ sosa iyice karışacağı için ondan hemen ayrılmayacak.

