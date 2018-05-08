OZONLABS YAŞAM BİLİMLERİ’NDEN YENİ ÜRÜN





Ozonlabs Yaşam Bilimleri’nin yeni ürünü “Ozonlabs O3RSS Probiyotikli Temizleme Köpüğü”, Marka Yönetmeni Enise Yılmaz ve Marka Ceo Balasu Dündaralp tarafından Kaşıbeyaz Bosphorus da basına özel bir kahvaltı ile tanıtıldı.

Ozonlabs Yaşam Bilimleri, faydalı bakteri olarak bilinen probiyotiğin ciltte önemli bir yeri olduğunun farkında. Probiyotik, serbest radikaller ve gün içinde cildin florasını bozan tüm çevresel ve fiziki etmenler ile mücadelede yeni bir cilt teknolojisi olarak kullanılıyor. Tıpkı Ozonlabs gibi, bugün dünyada sınırlı sayıda cilt dostu ve çevreci marka ‘Probiyotik Temizleyiciler’ sayesinde cilt bariyerinin güçlendirilmesi ve cildin kendi florasını korumasının önemini vurguluyor.

Ozonlabs O3RSS Probiyotikli Temizleme Köpüğü, cildini çevresel faktörlere karşı korumaya yardımcı olurken; cilt incelmesine karşı üstün teknolojisi ile sülfatsız, alkolsüz ve parabensiz cilt temizliği sağlıyor. Bu yeni ürünü (89,90 TL) www.ozonlabs.com adresinde bulabilirsin.

