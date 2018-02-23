OzonLabs ENİSE YILMAZ’IN DAVETİ İLE BASINLA BULUŞTU

Dünyada yüz binlerce kadının tercihi olan OzonLabs ile cildinin ozon tabakasını kontrol altına alabilirsin.
%3.2gr /mol ozon derişimi ve dermo kozmetik ürünler arasında en yüksek ozon oranına sahip marka Ozon Labs, ilk dört günde gözle görülebilir etkiler sağlıyor:
*Ciltte aydınlanma ve doğal parlaklık
*Göz altı morluklarında kalıcı azalma
*Cilt dokusunda tazelenme
İlk 21 gündeki etkiler ise şu şekilde:
*Cildin ölü deri tabakalarından temizlenmesi
*Cilt elastikiyeti ve kolajeninin artması
*Bebeksi cilt yapısı
*Bebek Hücrelerde Artış
*Kırışıklıklarda azalma
*Kaz ayaklarının ortadan kalkması