OzonLabs ENİSE YILMAZ’IN DAVETİ İLE BASINLA BULUŞTU



Dünyada yüz binlerce kadının tercihi olan OzonLabs ile cildinin ozon tabakasını kontrol altına alabilirsin.

%3.2gr /mol ozon derişimi ve dermo kozmetik ürünler arasında en yüksek ozon oranına sahip marka Ozon Labs, ilk dört günde gözle görülebilir etkiler sağlıyor:

*Ciltte aydınlanma ve doğal parlaklık

*Göz altı morluklarında kalıcı azalma

*Cilt dokusunda tazelenme

İlk 21 gündeki etkiler ise şu şekilde:

*Cildin ölü deri tabakalarından temizlenmesi

*Cilt elastikiyeti ve kolajeninin artması

*Bebeksi cilt yapısı

*Bebek Hücrelerde Artış

*Kırışıklıklarda azalma

*Kaz ayaklarının ortadan kalkması

