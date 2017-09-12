ÖZLEM SÜER DE MERCEDES-BENZ FASHION WEEK’E İMZASINI ATACAK





Özlem Süer’in heyecanla beklenen SS 18’ “D U E T – X” koleksiyonu kapanış Gala Defilesinde moda severlerle buluşacak.

Özlem Süer, İlkbahar Yaz 18’ koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında 15 Eylül’de gerçekleştireceği defileyle moda dünyasına sunacak. Mercedes-Benz Fashion Week kapanış defilesini üstlenen ünlü tasarımcı farklı hikayelerden esinlendiği koleksiyonunu moda severlerle buluşturmak için gün sayıyor.

Podyumda Özge Ulusoy farkı

Ünlü model Özge Ulusoy’un açılışını yapacağı defilede Miss Turkey güzelleri de podyumda yürüyecek. Özlem Süer SS18’ “D U E T – X” koleksiyonunda sezon trendleri ile tasarlanan çarpıcı parçaları ve zıtlıkların bir arada uyumuyla dikkat çekecek.

DUET-X’de Rap rüzgarı esecek

Başarılı “Rapper”lar ; ‘’Da Poet’’ ve ‘’Kamufle’’ Özlem Süer defilesine performanslarıyla damga vuracak. RedBull.com işbirliğiyle ’Da Poet’’ ve ‘’Kamufle’’ geceye özel hazırladıkları “mix”ler ve sahne şovlarıyla moda severlere unutulmaz bir Mercedes-Benz Fashion Week kapanışı yaşatacak.

Yeni koleksiyonu hakkında bilgi veren Özlem Süer, “Gelenek kavramına, çok kültürlülüğe, interdisiplinerliğe, buluşmalara, çok sesliliğe değiniyoruz. Birlikteliklerin önemine, barışın yapıcılığına inandık. Tekilliği değil çoğulluğu vurguladık’’ diyerek defile öncesi heyecanını paylaştı.

Özlem Süer’den bir ilk… Süer ilk defa erkek koleksiyonunu görücüye çıkarıyor.

Özlem Süer SS18’ “D U E T – X” defilesinde Aigner’ın yüksek zevki yansıtan, contemporary çantaları, rahatlığı reflekte eden duruşuyla Cole Haan ayakkabılar, Ferah Optiğin “high-fashion” seçkisi ile Mercedes-Benz Fashion Week’ de yer alacak.

