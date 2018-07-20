ÖZGÜVENİN YOLLARINI ÖĞREN!





Son yıllarda, özellikle kişisel gelişim ile ilgili makalelerde karşımıza hemen her zaman aynı kelime çıkıyor: Özgüven! Bu konudaki önemli noktalardan biri ise kişinin kendine duyduğu güveni dışarıya yansıtma şekli ve hayattaki başarılarına etkisi! Peki bu güveni nasıl inşa edebilirsin?

– Yaşadığın ve özgüvenini sarsan bütün deneyimlerini unut. Bu deneyimler aklında kalıcı bir yer edindiği için önünü kesip seni engelliyor olabilir. İkinci adım olarak da istediğin şey her ne ise ona odaklan. Yarım bırakma, başarısızlık düşüncesine prim verme ve yap! Yine başarısız mı oldun? Önemli değil. Eksiklerini belirlemek ve tamamlamak için zaman kazandın sadece…

– Arkadaşlarınla, dostlarınla sık sık bir araya gelmeye çalış ve onların başarı ve başarısızlık hikâyelerini dinle. Bu, hem kendini başkalarıyla kıyaslama fırsatı verecektir hem de karşınızdakilerin anlattıkları, gözünde büyüttüğün başarısızlıkların o kadar da “felaket” şeyler olmadığını anlamana yardım edecektir.

– Dert yanmayı, dünyan yıkılmış gibi, bitmiş tükenmişsin gibi davranmayı bırak! Fırsat buldukça başarılı insanların hayat hikâyelerini oku. Hepsinin birkaç ortak noktası olduğunu fark edeceksin: Hepsinin istediği şeye odaklanan, sorunları gözlerinde büyütmeyen ve (en önemlisi) çözüm odaklı düşünüp davranan insanlar olduğunu göreceksin.

– Başkalarının düşüncelerini umursama! Herkes istediğini düşünsün, sen ne düşünüp ne hissediyorsun, önemli olan bu…

– Enerjini doğru yere harca. Spor yap, yürüyüşe çık; onlar da bir yana seni mutlu eden şeylere yönel. Depresif, her şeye olumsuz yaklaşan, sürekli eleştiren insanları etrafınızdan uzak tut.

– Renkler daima hayatının içinde olsun. İşyerinizin kuralları gereği lacivert, siyah, gri gibi renkler kullanmaya mecbursan renkli bir aksesuarla dış görünümün canlandır. Masanda kullandığın malzemeleri en göz alıcı renklerden seç. Evini, hatta evinin odalarını farklı renklere boyat. Bütün bu “renkli” yaklaşımlar, hayata daha olumlu yaklaşmanı sağlayacaktır.

– ”Evet” ve “Hayır” iki basit kelime gibi görünebilir ama çoğumuz, kendimize güvenmediğimiz için, hiç istemediğimiz anlarda bile “hayır” diyecekken “evet, “evet” diyecekken “hayır” diyoruz. Size bir soru, bir öneri geldiğinde; sen, içindeki asıl kişi ne istiyor, hangi seçim onu mutlu eder, önce ona karar ver. Kimsenin hatırı için de seçimini değiştirme.

– Kendine, özgüven ile ilgili bir program da yapabilirsin. Başlangıç için gerçekte istediğin ama kendine bahaneler üretip yapmadığın bir isteğini hedefe koy. Bir el sanatları kursuna gitmek, saçını kestirmek, öğle yemeğine arkadaşların olmadan çıkmak ya da çocuklarınla sinemaya gitmek gibi bir istekle işe başlayın. Bunu başardıktan sonra senin için biraz daha önemli olanı, sonra daha da önemli olanı listeye al. Bir süre sonra geldiğin noktaya kendin bile inanamayacaksın! Hayatın ve kendine güvenmenin tadını çıkar.

– Kendini sev ama bu sevgiyi abartma. Çünkü kendini aşırı sevmek, beğenmek, kendinle ilgili kusurları, hataları görmeme yolunu da açar. Öte yandan tam tersi olduğunda, kendini değersiz, beceriksiz, işe yaramaz hissettiğin anlarda artılarını gözden geçir. Örneğin bir sınavda başarısız olduysan, “benim hayatım sınav başarılarından ibaret değil” de. Temiz havaya çık ve olumlu yanlarınızı teker teker gözden geçir. Kimsenin senden beklemediği ancak üstesinden geldiğin şeylere odaklan. Bu da özgüvenini tazeleyecektir.

