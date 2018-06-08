ÖZGÜVEN SÖZLÜGÜ





Kendi mantranı bulmak için Instagram gönderileri arasında dolaşmana gerek yok. Aşağıdaki beş uzman görüşüyle antrenman ve koşu motivasyonunu en üst seviyeye taşıyacak sloganını oluşturabilirsin.

Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, motive edici konuşmaların sarf edilen güç algısını değiştirebildiğini, dayanıklılığı artırdığını ve bu sayede yarışmalarda avantaj sağlamana yardımcı olabileceğini söylüyor. Yapılan araştırmada, kendi kendine motive edici konuşmalar yapmayı öğrenen bisikletçilerin, bu stratejiyi öğrenmeden önceki hallerine kıyasla yüzde 18 daha fazla mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, bu sporcuların harcadıkları efor algısı da pozitif konuşma yapmayanlara oranla daha düşük seviyede seyretti. Verileri koşu sporuna göre yorumlarsak, birkaç olumlu düşüncenin 30 dakikalık koşunu rahatlıkla 35 dakikaya çıkarabileceğini söyleyebiliriz.

Yani evet, kullandığın mantralar büyük farklılıklar yaratabilir.

Yoğun Pratik Tekniğini Kullan

Üzerinde işe yarayan motivasyon cümlelerini keşfettikten sonra, çevreni bilhassa yarışa sayılı süre kaldığında bu cümlelerle doldurarak etkilerini artır. Bu cümleleri e-posta imzana ya da telefonunun ana ekranına yerleştir, hatta sosyal medya hesaplarında paylaş. Mantralarını periyodik bir biçimde tekrarlayarak 3-5 dakika boyunca kendini olmak istediğin koşucu gibi hayal et. Afremow, “Böylelikle düşünme, hissetme ve koşma biçimin güçlenecektir” diyor.

Kendini Değiştir

Hepimizin küfür konusunda uzmanlaşmış arkadaşları vardır. Arkadaşlarınla şakalaşmak için küfür etmek başka, mantralarında sıklıkla küfür kullanmak başka bir şeydir. Çünkü küfür olumsuz şeyleri çağrıştırır ve Wiersma’ya göre de birçok insan bu aşağılayıcı dile güzel tepki göstermez. Küfür etmenin özellikle onları tekrarladığında seni nasıl hissettirdiğini düşün. Bu yöntem bazıları için etkili bir taktik olabilse de, Wiersma müstehcenlikten kaçınmanın çoğumuz için faydalı olacağını söylüyor.

Nabza Göre Şerbet

Wiersma’ya göre, yarışın farklı noktalarında ya da mesafelerinde değişik mantralar kullanarak söylemlerinin değerini kaybetmesini engelleyebilirsin. Yani bir 10K yarışının 3’üncü kilometresinde kullandığın mantrayla 8’inci kilometresinde kullanacağın mantra farklı olabilir. Böylelikle mantralarının arka planda kalan bir gürültü olmayacağını belirten Wiersma, “En etkili mantralarını kendini gerçekten zorlaman gereken anlarda kullan” diyor.



