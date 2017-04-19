OTUR OTUR NEREYE KADAR…





Uzmanlar ‘aktif ol’, ‘egzersiz yap’, ‘yürü’ dese de biz oturmaya devam ediyoruz. Hala hareketten kaçınma halindeyiz. Arabayla, otobüsle yolculuk yapmak da bir oturma eylemidir. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak da bizi inaktif yaşamdan korumuyor.

Neden daha az oturup, daha fazla hareket etmeliyiz? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa’ya kulak verelim:

BİZ OTURURKEN VÜCUDUMUZDA BUNLAR OLUYOR

“Hareketsiz bir yaşamın getirisi illa ki aldığımız ve veremediğimiz kilolardır. Aşırı kilolu olma yani obezite uzun süre oturan kişilerin başlıca sorunlarındandır. Günde 360 dakikadan fazla oturuyorsan obez olabilirsin.

Uzun süre ve yanlış oturmak, postürün bozulmasına da basamak hazırlar. Boyun, sırt postürü kötüyse ve oturmaya dikkat edilmiyorsa akciğerlerimiz düzgün havalanmaz. Yeteri kadar oksijen sirkülasyonu sağlanmayan vücutta baş ağrıları meydana gelir.

Uzun süre oturmak vücutta kan basıncını ve kan şekeri düzeyini etkiler, vücudun yağı parçalama yeteneğini ortadan kaldırır ve metabolizmayı yavaşlatır. Hem kemik yoğunluğunu etkiler hem de kasların aktivitesini azalttığı için kaslarda zayıflamaya sebep olur. Özellikle kalça kaslarının zayıflamasına bağlı olarak yürürken daha fazla enerji harcamaya ve daha çok yorgunluğa sebep olmaktadır.

Sekiz saatten fazla oturmak kötü kolestrolü arttırır, kalp damar problemlerine, tip 2 diyabet gibi problemlere de sebep olabilir. Hatta bazı kanser türleri de oturma yani hareketsiz yaşamın bir getirisidir. Bunun sonucunda da ölüm gelir.

AİLECE SPORTİF BİR AKTİVİTE YAP

Teknolojiyle birlikte artan bu durumun yan etkilerinden kurtulmak için hayatımızda yapmamız gereken bazı değişiklikler vardır. Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza alışkanlık edindirmek için mümkün olduğunca bebek arabası, bebek taşıyıcıları kullanma, unutma çocukların öncelikli olarak görerek ve seni izleyerek öğrenir.

Yetişkin bireyler ise bilgisayar, televizyon karşısında geçirdiği süreye dikkat etmeli. Televizyon karşısında oturma süresini kısa tut.

Masa başı iş yapan bireyler, belirli aralıklarla kalkıp oda içerisinde dolaş, mümkünse dışarıya çıkıp temiz hava al.

Kısa mesafeleri arabayla gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih et.

Mutlaka ailece sportif bir aktivite yap.

Ailece planlayacağın düzenli etkinlikler bile hayatına hareket katar. Piknik, doğada yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme gibi aktiviteleri tercih edebilirsin.”

