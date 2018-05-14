ORUÇ TUTARKEN METABOLİZMANI HIZLANDIRACAK BESİNLER



Ramazanda uzun süren açlık ve hareketsizlik nedeniyle genellikle metabolizma hızın yavaşlıyor. Bu durum da kilo alımına yol açıyor ve vücuttaki pek çok sistemi olumsuz etkiliyor. Ancak yavaşlama eğilimi gösteren metabolizmayı sahur ve iftar sofraları için seçilecek doğru menülerle hızlandırmak mümkün. Bu planlamayı doğru fiziksel aktiviteler ve metabolizmayı hızlandıran besinlerle desteklemek de sağlığı olumlu etkiliyor.

Dyt. Aslıhan Altuntaş, ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmak için önemli önerilerde bulunuyor.

Metabolizmayı hızlandıran besinleri tüketirken miktarına ve sıklığına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Mutlaka sahura kalkman, iftarda yemeğe çok yüklenmemen ve sıvı tüketimine dikkat etmen de diğer önemli noktalar arasında yer alıyor.

Ramazan ayında metabolizma hızını artıracak gıdalar şu şekilde:

Yoğurt: Günde 1-2 su bardağı kadar yoğurt tüketerek bağırsak motilitenin düzenlenmesine katkıda bulunabilir, aynı zamanda yağ yakımını hızlandırabilirsin. Yoğurdu iftarda 1 su bardağı kadar, iftardan 2 saat sonra yine 1 su bardağı kadar tüketebilirsin.

Kefir: Her gün 1 su bardağı kadar kefir tüketerek bağırsak mikrofloranın yararlı bakterilerce zenginleşmesini sağlayabilirsin. Yapılan birçok çalışma probiyotiklerin kilo verme üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Kefir de güçlü bir probiyotik kaynağı olduğundan düzenli tüketimi kilo verme süreçlerini olumlu etkiliyor. Sahur öncesi kefir içerek metabolizmanı desteklemeyi unutma.

Yumurta: Örnek protein olarak bilinen yumurta verdiği tokluk hissi sayesinde gün içerisindeki enerjinin yüksek kalmasına ve içerdiği lesitin sayesinde de karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Karaciğer tek başına vücuttaki birçok işlevin ana organıdır onun yenilenmesi demek vücudun yenilenmesi demektir. Bu sayede metabolizmanın yenilenmesine destek olur ve kilo verme süreçlerini kolaylaştırır. Kolesterol yüksekliği gibi bir sağlık problemin yoksa gönül rahatlığı ile sahur sofralarında 1 yumurta tüketebilirsiniz.

Acı biber: Jalepeno, chili biberi içerdiği capsaicin maddesi sayesinde damarlarda plak oluşumunu ve yağ birikimini önler. Aynı zamanda da kalp atışlarını hızlandırır. Bu sayede dolaşıma katkıda bulunur ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Eğer herhangi bir mide problemi yaşamıyorsan günde 1 çay kaşığı kadar bu biberlerden yapılan pul biberi ya da biberlerin tazelerini beslenmene düzenine ekleyebilirsin. Yoğurtla birlikte tüketilmesi oluşabilecek yanmaları engelleyecektir. Ancak acıya karşı bir hassasiyetin varsa tüketmemelisin.

Avokado: Avokado tekli doymamış yağ asitleri ve oleik asit açısından zengin olduğundan karın bölgesi yağların yakını destekliyor. İftarda tercih edeceğin çorbaları avokado yağı ile pişirerek kilo verme sürecini destekleyebilirsin. 4-5 kişilik 1 tencere çorbaya en fazla 2 çorba kaşığı kadar kullanılmalıdır. Ya da yarım avokadoyu salatalarına ekleyerek tüketebilirsin.

Hindistan cevizi yağı: İçerdiği MCT adı verilen yağ sitleri sayesinde yağ yakıcı bir etkiye sahip. Çünkü MCT yağ asitleri direkt olarak enerji üretmek için kullanılır ve depolama süreçlerine tüketim miktarı fazla olmadıkça girmez. Sahurda 1 çay kaşığı kadar tüketebilirsin.

İftar sonrası bunu dene:

1 çay kaşığı zerdeçal + 1 çay kaşığı zencefil + 1 tatlı kaşığı bal + 3-4 damla limon

Tüm malzemeleri karıştırıp düzenli olarak yediğinde hem bağışıklık sistemine faydalarını hem de yağ yakımını hızlandırıcı etkisini görebilirsin.

