Kas kazanımını artıracak sağlıklı ve bir hayli lezzetli olan pankek tarifini denemende fayda var. Üstelik günlük protein alımına ulaşmana da yardımcı olacak.

Malzemeler

1 ölçek whey protein

Hindistan cevizi yağı

3 yumurta beyazı

5 yemek kaşığı yulaf

1 muz

Yaban mersini, çilek veya ahududu, büyük bir avuç dolusu

2 yemek kaşığı kabartma tozu

İsteğe bağlı: Orta boy tatlı patates

Yapılışı

1. Yulafları bir mutfak robotuna at ve un benzeri bir yapıya gelene dek robotta çek. (Tatlı patates kullanıyorsan beş dakika mikrodalgada tut, küp doğra ve ardından ilave karbonhidrat vuruşu için karışıma ekle.)

2. Yumurtaları, muzu, proteini ve kabartma tozunu ekleyip pütürsüz olana dek karıştır.

3. Yaban mersinini, ahududuyu veya çileği ekle.

4. Yapışmaz bir tavaya biraz Hindistan cevizi yağı ekle.

5. Karışımdan bir miktar alıp tavaya dök, her iki tarafını da birer dakika pişir.

6. Gece buzdolabında bekletip sabah ısıt, bir parça yer fıstığı ezmesi ve/veya balla servis et.