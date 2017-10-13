ORGAZMIN ŞİDDETİNİ YOGAYLA ARTTIR





Yoga pozlarından ilham alan bu hareketlerle seksten aldığın zevki arttırabilirsin. Üstelik bugüne dek tek bir yoga pozu yapmamış olmanla, yogilik seviyesinde olman fark etmiyor.

Derleyen: Sibel Yeşilçay

Esnek olmak, ön sevişme kadar önemli…

Nefesine odaklan.

Yoga dersleri sırasında sıklıkla tekrarlanan bu direktifi yatakta da hatırlasan iyi olur. Ön sevişme esnasında, yogilerin “döngüsel nefes” dediği şekilde (nefes alış-verişlerin arasında boşluk bırakmadan) nefes almaya dikkat et. Orgasmic Yoga Institute Direktörü Doktor Joseph Kramer, asıl önemli olanın ise nefesi hızlıca vermemek olduğunu söylüyor: “Tamamen rahatla ve havanın ağzından yavaşça süzülmesine izin ver.” (Burnun yerine ağzından nefes alıyorsan bunu yapman çok daha kolay.)

Nefesine bu şekilde odaklanmak, dikkatini dağıtan düşünceleri (kaş aldırma zamanının geldiği ya da bulaşık makinesini boşaltman gerektiği gibi) uzaklaştırmanı sağlar. Ve aldığın zevke yoğunlaşabilirsin.

Los Angeleslı Seks Danışmanı Doktor Ava Cadell’in önerdiği bir başka nefes tekniği ise “alternatifli burun deliği nefesi”. Bu teknikte her defasında bir burun deliğinden, daha derin nefes alıyorsun. Bu şekilde nefes almak rahatlamanı ve kanında oksijenin daha iyi dolaşmasını sağlıyor. Bu da cinsel enerji ve arzuyu arttırıyor. Partnerinle senkronize şekilde nefes almak, ikinizi yakınlaştırmaya yardımcı olacağı için Cadell’in önerisi burun deliğinden nefes alma tekniğini birlikte uygulamanız. (Cadell, çift terapisine gelen danışanlarına seans sırasında tekniği uygulatıyormuş.) Peki bunu nasıl yapacaksın? İkinizden biri, bir burun deliğini kapatsın ve diğerine bakarak olabildiğince derin şekilde nefes alsın. Ardından bunu beş, 10 kez tekrarlasın. Ancak bir uyarımız olacak. Eğer ilişkinin henüz erken safhalarındaysanız, bu Zen hareketini birlikte yapmak için hazır olmayabilirsiniz.

Çok yavaş masaj yap.

Birbirinize düzenli olarak kısa omuz ya da ayak masajları yapıyor olabilirsiniz. Ancak burada kilit nokta, zaman ayırmak ve bütün bedeni hedef almak. Yavaş hareketlerle yapılan erotik masaj, bedenin enerji merkezlerini (ya da çakraları) uyandırır; fiziksel ve zihinsel gerilimi boşaltmaya yardımcı olur. Tıpkı yoga seanslarının yaptığı gibi. Önce sırtıyla başla, ardından kollar, bacaklar, uylukların iç kısmı ve kalçaya geç. Eşinin kendini çok daha iyi hissetmesi için masaj yaparken aromatik bir yağ veya losyon kullanabilirsin. Tahrik oluncaya dek penisine dokunmamaya özen göster (aynı şekilde o da sana masaj yaparken cinsel bölgelerine dokunmamalı). Onu tahrik ettikten sonra, penisine yavaş ve nazik şekilde masaj yapmaya geçebilirsin. Sıra sana geldiğinde, klitorisine dairesel (saat yönünde) hareketlerle masaj yapsın. Kramer, “Pek çok danışanım, bu bölgeye saat 02.00 yönünde yapılan masajın harika hissettirdiğini söylüyor” diyor.

Sana dokunmasını iste.

Warrior II gibi bazı yoga pozları, pelvik taban kaslarını harekete geçirir. Aynı etkiyi, partnerin avuç kısmıyla genital bölgene hafifçe dokunduğunda da hissedebilirsin. Elini, parmak uçları ayaklarına bakacak şekilde tutarak, düzenli bir ritimle vajinana hafif baskı yapsın. Kramer, burada önemli olanın ona nasıl hissettiğini söylemen olduğunu söylüyor: “Eğer daha hafif bir baskı uygulamasını bunu ona söyle. Daha yoğun bir baskı istiyorsan da bunu dile getir.”

Gözlerinizi birbirinizden ayırmayın.

Eğer gözlerin kapalı olarak ağaç pozunda durmayı denediysen, gözlerin açıkken yoga yapmanın daha iyi olduğunu biliyor olmalısın. Aynısı seks için de geçerli: Araştırmalar, partnerinin gözlerinin içine bakmanın, cinsel çekim üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Birkaç dakikayı sadece birbirinize bakarak geçirmeyi deneyin. Gözleri senin gözlerinden göğüslerine doğru kaymaya başlarsa onu uyarmalısın! Bunu seksten önce veya sonra yapabilirsiniz, fark etmez. Sadece yüz kaslarınızın gevşemiş olmasına dikkat edin. (Yoga yaparken de olması gerektiği gibi.) Kaşlar çatılmış, çene kenetli olmamalı. Eşinin gözlerinde ne görüyorsan onu iyice hissetmeye çalış. Cadell, bunun yüzde 100 o anı yaşamanızı garanti edeceğini söylüyor.

Sonuçta, biraz da yoga…

Seksten önce veya seks sırasında bir ya da iki yoga pozunda durmayı deneyin. Seksten önce denemek için “plow pose” ideal. Sırt üstü uzan ve bacaklarını havaya kaldır. Başının üzerinden, parmakların yere değinceye kadar uzat. Yere değmesi gerekmiyor, birçok insan için bunu başarmak kolay değil. Bu durumda yapabildiğin kadar uzatman da yeterli. Ellerini beline koyarak destek ol. Bu poz sırtını esneterek kanın beyne ve pelvik bölgeye doğru gitmesini sağlar. Bu da daha fazla arzu duymana yardımcı olur. Vücudu daha esnek olanlar köprü (bridge pose) yapmayı da deneyebilir. Bu poz, pelvik kasları tıpkı Kegel egzersizinin yaptığı gibi güçlendiriyor. Pozdayken birkaç derin nefes almak, kanına daha fazla oksijen gitmesini sağlayacağı için tahrik olmanı kolaylaştırır.

Yogadaki “bound angle” ve “reclining goddess” pozları, seks pozisyonu olarak da uygun. Sırt üstü uzan ve bir havluyu ya da küçük bir battaniyeyi rulo yaparak omurganı destekle. Ardından kollarını yana doğru aç ve topukların birbirine değecek şekilde ayak tabanlarını birleştir. Bu pozda dururken partnerin senin üzerine çıksın. Pozisyon kalçanı iyice açmanı sağlayıp omurganı rahatlatırken, aynı zamanda pelvise ve genital bölgene kan akışını arttıracak.

Seks tıpkı yoga gibi, gözlerin açıkken yaptığında daha iyidir.

BİRAZ GEVŞE

Bu basit esneme hareketleri, seks pozisyonu konusunda daha fazla maceraya girebilmene yardımcı olacak.

1

AYAKLARINA DOKUN

Bacaklarını önünde düz uzatarak yere otur. Öne doğru uzan ve parmak uçlarına dokunmayı dene. Bu hareket bel ve diz arkası kaslarının esnemesini sağlar. Eğer kaval kemiklerinin hizasını geçemiyorsan, bunu küvette yapmayı dene. Sıcak su kaslarını gevşetir.

2

YERE OTUR

Mümkün olan her fırsatta, bacaklarını çapraz yaparak yere otur. Sexy Yoga kitabının yazarı Ellen Barrett, “Bu basit görünen hareket, kalça, diz ve sırtını esnetmek için harikadır” diyor.

3

ALT BÖLGENİ RAHATLAT

Kelebek pozisyonu denen şekilde oturarak kalçanı ve iç uyluklarını esnetebilirsin. Dizlerini bükerek topuklarının birbirine temas etmesini sağla. Esnemeyi daha yoğun hissetmek için dizlerinin üstüne bastırabilirsin.

