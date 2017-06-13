ORGAZMIN HER HALİ





Yeni aşklar, ayrılıklar, uzun süreli ilişkiler ve bebek sahibi olmak… Tüm bunlar yaşadığın orgazmları da etkiliyor. Rehberimizi takip et ve aldığın zevki arttırmak için yapabileceklerini öğren.

Derleyen: Pınar Şen



“Nihayet!” Orgazm

Hemen gerçekleşmedi ama birkaç denemeden sonra yeni partnerinle mutlu sona ulaştın!

Neden Mükemmel? Paylaştığınız zaferi bir yana bırakırsak, yabancısı olduğun bir tenin inceliklerini öğrenmeyi başardın. Bu, sonraki seks randevularınız için oldukça iyi bir başlangıç.

Nasıl Ulaşırsın? Filmlerdekinin aksine (ve çiftimiz ilk sevişmelerinin 36. saniyesinde eşzamanlı orgazma ulaşır…) gerçek hayatta orgazm olmak için pratik yapmak gerekiyor. Hatta Ball State Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Bölümü Başkanı Justin Lehmiller tarafından analiz edilen verilere göre, kadınların yeni partneriyle yaşadığı ilk sevişmede orgazma ulaşma şansı yüzde 32. Altı-yedi sevişme sonrasında ise bu oran yüzde 51’e çıkıyor. Bu arada kadınların üçte ikisinin orgazma sadece cinsel birleşme ile ulaşmadığını belirtelim. Klitoral uyarılma da (oral yolla ya da partnerinin elleri yardımıyla) orgazma ulaşmada büyük rol oynuyor.

Huzursuz iç sesin de orgazm olma yolunda karşına çıkan taşlardan biri. (Doğru şekilde mi hareket ediyorum? Karnım kimbilir nasıl görünüyor?) Kafandaki sesleri susturup yaşadığın deneyime –ve partnerinin seni seksi buluyor olmasına- yoğunlaş. Touch Me There! kitabının yazarı Dr. Yvonne K. Fullbright, yoga ya da meditasyondaki gibi nefes alıp verişine odaklanmanı öneriyor. Dilersen kendini ritmik hareketlerin akışına da kaptırabilirsin. Northwestern Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmaya göre, ritmik hareketler beyinde farklı bir algı oluşturarak kişiyi transa benzer bir hâle sokuyor, bu da orgazmı kolaylaştırıyor.

Uzun Sürelİ İlişkilerde Orgazm

Bağlılık içeren bir ilişkideki en seksi taraf nedir? Tabii ki birbirinize duyduğunuz güvenin yatak odanızı da şenlendiriyor olması.

Neden Mükemmel? Seattle’daki Northwest Institute on Intimacy’in kurucusu Tina Schermer Sellers, “Güven veren bir ilişkide kadın cinselliğini bütün renkleriyle yaşar” diyor. Dahası: Partnerini de bunun parçası hâline getirdiğinde aranızdaki bağ daha da güçlenir.

Nasıl Ulaşırsın?

Şimdiye kadar hangi hareketin ikinizi moda sokacağını öğrenmişsindir. Ancak bu bile eskisi kadar sık sevişeceğiniz ya da her zaman aynı heyecanla sevişeceğiniz anlamına gelmiyor. Farklı baharatları harmanladığın, karışık orgazm tabağına ne dersin? Açıklayalım: Klitorisin ve vajina duvarında yoğun sinirlerin yer aldığı G noktasının aynı anda uyarılmasıyla orgazma ulaşabilirsin. Oral seks sırasında partnerin iki parmağını içinde ileri-geri hareket ettirebilir ya da köpek stilinde bir yandan da klitorisini uyarabilir. Seks oyuncakları konusunda utangaç olmana da gerek yok. Indiana Üniversitesi Cinsel Sağlık Merkezi’nin açıklamasına göre erkeklerin yüzde 44’ü seks oyuncaklarına sıcak bakıyor. (Üstelik çoğunluğu partneri ile birlikteyken kullanmayı tercih ediyor.) Ancak bu oyuncakları devreye sokmadan önce klitorisin yeterince uyarılması önemli. Fullbright, “Böylelikle pelvik bölgende kan akışı hızlanır ve G noktası genişlediği için ulaşması daha kolay olur” diyor.

Başka bir fikir ister misin? Orgazma yaklaştığında, daha büyük bir final için “durmayı” dene. Partnerin doğru hesaplanmış dokunuşlarla seni kıvrandırabilir ve sen de onun senin hazzın için uğraştığını bildiğin için ilgini kaybetmezsin.

Tek Gecelik Orgazm

Bir ilişki yaşamak istemediğin birisiyle sevişmenin -özellikle uzun soluklu bir ilişkiden yeni çıktıysan- kendini özgür hissetmene sebep olan bir yanı var.

Neden Mükemmel?

New Yorklu İlişki Koçu Shula Melamed, “Çünkü cinsel özgürlüğünü ve arzulanma hakkını yeniden inşa ediyorsun” diyor ve ekliyor; “Bunlar özgürleştiren ve iyileştiren orgazmlar!”

Nasıl Ulaşırsın?

Yalnız bir kadın olmanın tadını mı çıkarıyorsun? Sadece sekse ihtiyaç duyuyor ya da yeni şeyler denemek istiyor olabilirsin. Orgasms: How to Have Them, Give Them and Keep Them Coming kitabının yazarı Lou Paget “Bu tarz ilişkide, partnerin seni sadece tensel temas yoluyla tanıyor” diyor. Yani seni herhangi bir şekilde yargılama şansı yok denecek kadar az.O hâlde rahat ol ve doyuma ulaşmanın yeni yollarını keşfet. Örneğin ilgini çekiyorsa anal seksi dene. Sanılanın aksine birçok kadın bunu oldukça haz verici buluyor. Çünkü o bölgenin uyarılması klitoral orgazmda rolü olan sinirleri harekete geçiriyor. Bu ayrıca birden fazla orgazm yaşaman için uygun bir ortam oluşturuyor. Bunu denemiş olan (yüzde 12 oranında) kadınların önerileri ise şöyle: Vibratör kullanmak, orgazmın öncelik olduğuna inanmak ve sevişme faslını (bir saatin üzerinde olacak şekilde) uzatmak.

Doğum Sonrası Orgazm

Hamilelik, psikolojini altüst etmiş olabilir. Çiftlerin çocuk sahibi olunca genelde seks hayatlarını nadasa bıraktığı bir gerçek. Ancak partnerinle olan yakınlığınız ve yaşadığınız orgazm hâlâ önemli.

Neden Mükemmel? Seks Terapisti Ashley Grinnonneau-Denton, yeni anne orgazmlarının faydalarının saymakla bitmediğini söylüyor: “Orgazm nedeniyle oluşan vajinal kasılmalar, doğumdan sonra güçsüzleşen pelvik taban kaslarını güçlendirir. Ve zamanla, orgazmla salgılanan oksitosin hormonu doğum sonrası ağrılarını hafifletebilir.” Ayrıca partnerinle yeniden ilişki kurman her açıdan mükemmel olacaktır.

Nasıl Ulaşırsın?

Birçok doktor yeni annelere -bedenleri iyileşsin diye- cinsel birleşme için altı hafta beklemelerini öneriyor. Ancak bu süreden sonra bile seks, farklı hissettirebiliyor. Hamilelik, üreme organları etrafındaki bağları uzatır ve bu da hissiyatı değiştirebilir. Doğum sonrası östrojen hormonunda gözlemlenen düşüş ise vajinal kuruluğa sebep olabildiği için kayganlaştırıcıya ihtiyaç duyabilirsin.

Bir bebek sahibi olmak ve doğum sonrası bedeninin yeni şekline alışmaya çalışmak, duygusal olarak seni etkileyebilir ve moda girmeni biraz zorlaştırabilir. Bazı tavsiyelerde bulunalım: Bebeğini emzirdikten ve uyuttuktan sonra eşinle seks randevusu ayarlayabilirsin. Yeni iç çamaşırları alarak, biraz eğleneceğiniz bir ortam yaratarak ya da yatak odanızı mumlarla donatarak kendini seksi hissedebilirsin. Bu süre zarfında hedefin, yaşayacağın orgazm olsun. Ön sevişmeyi uzatmanız da orgazma ulaşmanı kolaylaştırabilir.

Deneyimli Orgazm

Tıpkı Viggo Mortensen gibi yaşadığın orgazmlar da sen yaş aldıkça daha mükemmel olur. Hatta sayıları artar. Journal of Sexual Medicine’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, 40’larında ve 50’lerinde olan kadınların yüzde 70’i son cinsel deneyimlerinde orgazma ulaşırken, 18-24 yaş arasındaki kadınlarda bu oran yüzde 61’e düşüyor.

Neden Mükemmel?

Zaman ve deneyim, bedensel kusurlara daha az önem vermeni sağlıyor. Ayrıca Pittsburh Üniversitesi araştırmacılarının bulgularına göre bazı kadınlar, 40’larından itibaren cinsel anlamda daha maceracı (yeni pozisyonlar denemek, daha çok mastürbasyon yapmak gibi) bir kişiliğe bürünüyor.

Nasıl Ulaşırsın?

Yaşın ilerledikçe, kendini hazır hissetsen bile orgazma ulaşman biraz vakit alabilir. Çünkü östrojen ve testosteron seviyelerindeki düşüş, uyarılmanı ve kayganlaşmanı etkiler. (Ayrıca zamanla pelvik taban kasların da zayıfladığı için yaşadığın orgazmların yoğunluğu azalabilir ve süresi kısalabilir.)

Cinsellik Eğitmeni Barbara Keesling, “Süreci hızlandırmak istiyorsan, sevişme öncesi fantezi kurmayı dene” diyor. (En iyi yol, bir kişiye odaklanıp bir sürü detay hayal etmen.) Ayrıca ateşli bir roman okuyabilir ya da vibratörünle seks öncesi birkaç dakikayı yalnız geçirebilirsin. Düzenli egzersiz yapmak da -cinsel bölgeler de dahil olmak üzere- tüm vücudunda kan akışını hızlandırdığı için sana yardımcı olacaktır.

ORGAZM ŞART MI?

Eğer her seferinde havai fişeklerin patlaması senin için öncelik değilse, yalnız değilsin. Cinsel veri firması Isbel tarafından yapılan bir ankette kadınların yüzde 81’i konu cinsel doyum olduğunda, iletişim ve samimiyeti, orgazmın üzerinde tutuyor.

