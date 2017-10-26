ORGAZMIN FAYDALARINI DA ÖĞREN…





Orgazm süper bir olay olmasının dışında, senin için son derece faydalı olabilir.

Sexual Medicine’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, orgazm olmak beyninin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bir MRI makinesinin içinde mastürbasyon yapan kadınları (evet böyle kadınlar var!) taramadan geçiren araştırmacılar, orgazm sırasında bütün beyinsel aktivitelerin arttığını bulmuş.

Çalışmanın yazarı Psikoloji Profesörü Barry Komisaruk, “Orgazm kan akışını arttırıyor, böylece beyne besin öğeleri ve oksijenin daha fazla ulaşmasını sağlıyor. Orgazmın beyin sağlığı için faydalı olduğunu düşünmemizin nedeni bu” diyor.

