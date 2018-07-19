ORGAZMA GİDEN 7 ADIM





Orgazm olmak ya da olmamak… Bu konuya açıklık getirme zamanı geldi: Birçok faktör orgazmı etkiliyor ve şansını arttırmak için yapabileceklerin var.

Kabul edelim: Orgazm bazen hepimiz için bir hayalin veya gökkuşağında gezen tek boynuzlu atın peşinden koşturmaya benziyor. Erkeklerle kıyaslamak ise ne yazık ki boşuna bir çaba; çünkü erkek ve kadın orgazmı arasındaki farklılıklar artık bilimsel olarak da kanıtlandı. Neyse ki o muhteşem ana ulaşabilmek için bilimsel bulgulardan yararlanabiliyoruz. Araştırmalara göre kadın orgazmını etkileyen çok çeşitli faktörler var. Buna anatominden, seksi mesajlaşma becerilerine kadar birçok şey dâhil! Bilimsel olarak kanıtlanmış tavsiyelerimize göz at ve orgazmı şansa bırakma.

1) Ona Ateşli Mesajlar Gönder

Bu onu heyecanlandıracak, peki senin işine nasıl yarayacak? İşte cevabı: Archives of Sexual Behavior dergisinde yayımlanan bir araştırmada bilim insanları, 52 bin kadın ve erkeğin cinsel yönelimlerini incelemiş. Bulgulara göre daha sık orgazm olan kadınlar, gün içinde partneriyle daha fazla seksi ve flörtöz telefon görüşmesi yapıyor veya ateşli mesajlar gönderiyor. Bunu erken başlayan ve yatağa dek uzayan bir ön sevişme gibi görebilirsin: Unutma ki ne kadar uzunsa o kadar iyi! Bir dahaki sefere aklına ateşli bir şeyler geldiğinde bunu ona yazmaktan veya söylemekten çekinme.

2) Yatakta “Açık” Konuş

Partnerinle kurduğun iletişim de zirveye ulaşmana yardımcı oluyor. Archives of Sexual Behavior dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarı David Frederick, partnerinle açık ve net iletişim kurmanın, orgazm konusunda anahtar rol üstlendiğini ifade ediyor. Kısacası yatakta isteklerini ne kadar açık dile getirirsen, orgazma ulaşma şansın da bir o kadar artıyor. Partnerine nasıl sana daha fazla zevk verebileceğini çekinmeden söyle. Duymak çok hoşuna gidecektir, bize güven!

3) Seksi Olduğunu Hisset

Senin orgazma ulaşmanın tamamen partnerinin sorumluluğunda olduğunu düşünüyor olabilirsin. (Ve kabul edelim ki ne yaptığını biliyor olmasının faydası büyük.) Ancak araştırmacılar kendine olan güveninin ve bedeninle ne kadar barışık olduğunun da büyük bir etkisi olduğunu savunuyor. 2016 yılında Socioaffective Neuroscience and Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre orgazm olmak için kendine duyduğun güven, ne sıklıkla mastürbasyon yaptığından daha önemli. Kulağa garip gelse de kendine vücudunla ilgili güzel şeyler söylemen, iyi bir orgazm yaşama ihtimalini yükseltebilir. Çıplak kaldığında bedenini eleştirmek yerine, ışıkları açık bırakacağın kadar seksi hissettiren giysiler giyebilirsin. Bu, dantelli bir iç çamaşırı olabileceği gibi, kendine yakıştırdığın eski bir tişörtün bile olabilir.

4) O Ana Odaklan

Romantik filmler, seksi öpücükler ve yumuşak dokunuşlarla hemen orgazma ulaşabileceğimize bizi inandırmış olabilir. Ama ne yazık ki gerçek hayatta bundan biraz daha fazla çaba gerekiyor. 2016 yılında yapılan araştırmaya göre orgazma ulaşmak, öğrenilebilir bir süreç. Araştırmayı yürütenlere göre yoğun orgazm yaşayan kadınlar, sevişme eylemine tamamen konsantre olabilme becerisine sahip. Eğlenceli dakikalara hızlı bir giriş yapmadan önce, yoğun günün stresini atmak için biraz sessizlik ve meditasyon molası verebilirsin. Yöneticinle sevimsiz bir konuşman mı oldu? Yatağa girmeden önce bunu unutmuş ol. O an yaşadığın hislere odaklanmak, seni orgazma bir adım daha yaklaştıracak.

5) İlişkini Gözden Geçir

Söz konusu orgazm potansiyeli olunca tabii ki partnerinin de önemi var ama düşündüğün şekilde değil. Orgazm olman için partnerinin tekniği önemli olsa da, araştırmacılar ilişki memnuniyetinin daha fazla önem taşıdığını belirtiyor. 2016 ve 2017 yılında yapılan iki ayrı araştırma, ilişkiden aldığın keyfin –ister ruh eşin olsun, ister yeni tanıştığın ve iyi vakit geçirdiğin biri– orgazm potansiyelinle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ilişkinde mutsuzsan, yatakta da mutsuz olman neredeyse kesin.

6) Kendine Yardımcı Ol

Orgazma ulaşmanı sağlayan birçok faktör senin kontrolünde olsa da bazıları ne yazık ki değil. Hormones and Behavior dergisinde 2011 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, klitoris ve idrar kanalı arasındaki mesafe kadınların orgazm potansiyelini etkileyebiliyor -en azından cinsel birleşme esnasında. Bu mesafe iki santimden azsa, orgazma ulaşma ihtimalin artıyor. Üç santim civarındaysa, orgazm olman teknik olarak zorlaşmış oluyor. Umutsuzluğa kapılma: İyi bir uyarılma sayesinde (elle ya da vibratör yardımıyla) tüm bu matematiksel kısıtlamaları unutabilirsin. Bunu kendi başına yapabileceğin gibi, partnerinden de isteyebilirsin.

7) Zamana Bırak

Kadınlardaki orgazm potansiyeli ile “yıllanmış şarap” arasında ilişki kurmak mümkün. Nasıl mı? Bilimsel araştırmalar, kadınlarda yaş ilerledikçe seksten alınan zevkin arttığını gösteriyor. (Yaşlanmak o kadar da kötü bir şey değilmiş, ne dersin?) Orta yaşlı kadınların 20’lerindeki hemcinslerinden daha fazla orgazm olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bunun sebebi ise, orgazmı etkileyen faktörlerin fiziksel olduğu kadar zihinsel de olması. Güven duygusu ve iletişim becerileri zamanla arttığı için, uzun süreli ilişki yaşadığımız partnerimizle kurduğumuz kuvvetli bağ, yaşadığımız orgazm sayısı ve yoğunluğuna direkt etki ediyor. Kısacası, yeni bir ilişki içinde olan genç bir kadınsan, zaman ilerledikçe her şeyin daha iyi olacağına emin olabilirsin. O zamana kadar da yukarıdaki altı maddeyi uygulamaya devam et!

