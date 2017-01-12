ORGAZM OLMANI SABOTE EDEN 5 POZİSYON





Sırf o seviyor diye pozisyondan pozisyona atlayıp orgazmından olma.

Şu bir gerçek ki orgazmsız seks hiçbir zaman tam seks değil. İki bedenin birbiriyle temas etmesi, görüntüler, sesler, duygusal bağ hepsi bir paket ve orgazmı besleyen, büyüten, servis eden ayrıntılar! Ama eğer bir şans verilirse neden buna bonus bir şeyler eklenmesin ki! Problem şu ki bazı seks pozisyonları biz kadınların orgazm olmasını zorlaştırıyor. Peki o pozisyonlar neler?

MİSYONER POZİSYONU:

Partnerinin üzerindeyken seninle göz teması kurması süper seksi bir şey, kabul. Ama klitorisin, tüm bu seksapalitenin dışında kaldığını da söylemek gerek.

Çözüm: Partnerin üzerindeyken bacaklarını iyice bedenine yapıştır, böylece onu daha çok hissedeceksin. Hatta sen de bir bacağını kaldırarak onu daha çok içine çekebilirsin.

REVERSE COWGIRL Misyoner gibi bu pozisyonda da klitoris sevilmeyi kaçırıyor. Çözüm: Elini ya da vibratörü, hareket ederken klitorisinde kullan.

AYAKTA SEKS: Dikey pozisyon seks filmlerinde seksi olabilir ancak mantık olarak değil. Boyun ve penetrasyon açısının bu pozisyonda çok da orgazm dostu olduğunu söyleyemeyiz. Çözüm: Bir bacağını sandalyenin üzerine koy böylece boy farkını dengelemeye çalışabilirsin. Bacaklarını genişçe aç ve partnerin kollarıyla seni sarmalasın. DOGGY: Tıpkı diğerleri gibi bu da klitorise erişimi pek mümkün olmayan bir pozisyon. Bazı kadınlar, partnerlerinin çok derine inmelerinden dolayı acı çektiklerinden yakınıyor. Çözüm: Partnerine çok ‘ileri gittiğini’ söyle veya penetrasyon sırasında elinle penisinin altından tutup girişini sınırlandır. Uzmanlar, g noktasını uyarmak için bunun iyi bir pozisyon olduğunu söylüyor. KAŞIK POZİSYONU: Özellikle yaramaz sabahlar için ideal bir pozisyon olarak gösterilen kaşık pozisyonu, ne yazık ki bizimle değilsin! Çözüm: Kaşık pozisyonunda uzanırken üstteki bacağını kaldırıp onun bacağının üzerine yerleştir. Klitorisine daha kolay ulaştığını anlayacaksın.

Bonus olarak gelsin: İçinde olmasındansa penisini sımsıkı kapalı bacaklarının arasına koy ardından klitorisine doğru sürt.







