ORGAZM HAKKINDA BİLMEN GEREKENLER





Orgazm, olağanüstü hissettirir, seni mutlu eder ve partnerine yakınlaştırır. İnsanlar hâlâ hakkında yeterince konuşmuyor. Uzun bir aradan sonra kadın orgazmından bahsetmenin zamanı da gelmişti zaten!

Uzun yıllardan beri erkek cinselliğine odaklanan bilim insanları, artık kadınları incelemeye başladı. 28 yaşında gelmiş kadınların yüzde 12’si henüz orgazm yaşamadıklarını ya da yaşayıp yaşayamadıklarından emin olamadıklarını dile getiriyorlar. Sinema ve televizyonda da üstü kapalı da olsa artık sıkça işlenen bu konu (Grinin Elli Tonu, Masters of Sex ve Transparent örnek gösterilebilir) gerçek hayatla ne kadar uyumluluk gösteriyor? Kadın orgazmı neden hâlâ gizemini koruyor? Kaçımız taklit ediyoruz? Orgazm çeşitleri arasında fark var mı ya da ‘çeşitler’ diye bir şey gerçekten bulunuyor mu? Şimdi, bu en mahrem konunun arkasında gizli kalmış her bilgiye ve efsaneye açıklık getireceğiz.

Orgazm gerçekleri

Orgazm sırasında beynimizde neler oluyor?

Duyusal ve ruhsal tahrik (ön sevişme, fantezi kurma vb.) beyinde cinsel heyecana neden oluyor. Vücudun dopamin salgılamaya, sinir taşıyıcıları coşkuyla birleşmeye başlıyor. Partnerinle olan bağı hissettiren oksitosin seviyesinde de yükselme gerçekleşiyor. Bu sırada beynin bir bölümü stres ve endişe hissediyor ve beyin zarının olduğu kısım etkisiz hâle geliyor. İşte tam bu sırada sen orgazm oluyorsun ve beynin de hayatının festivalini yaşıyor.

Orgazmın vücuda etkileri

Bir defa beynin coştuysa, fiziksel tepki meydana geliyor; genital bölgeye daha çok kan akışı oluyor, klitoris ve dudaklarda konjesyon meydana geliyor ve bu da kalp atış seviyesini yükseltip, vajinanın kayganlığını artırıyor. Pelvik tabandaki kaslarınız daralıyor, pelvik, pudendal ve hipogastrik sinirler aktif oluyor. Hızlanan kan akışı, kas gerilimi, beyninizde meydana gelen nörokimyasalların salınmasını sağlıyor. Böylece gerçekleşen patlama sonucu vücudun hem fiziksel hem de ruhsal olarak harekete geçiyor.

Orgazm hakkında bilinmeyenler

Peki, ya G noktasıyla aran nasıl? İşte orgazm gizemi hakkında sorular ve cevapları…

Vibratör kullanmak, partnerimle seks yaparken orgazm olmamı zorlaştırır mı?

Hayır! Ancak sabırsızlık ve hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Vibratör kullandığında beynin, vibratörün sağladığı oranda bir orgazm oluşacağını düşünür. Eğer böyle olmazsa, vücudun sabırsız davranır ve frene basarak, seni yavaşlatır. Vibratör olağanüstü bir alet ama kullanım süresi konusunda dikkatli olmalısın.

Vajinal orgazm, klitoral orgazmdan daha mı iyidir?

Sadece tek bir şey var, o da orgazm. Her şey ne olmasını istediğine bağlı, nasıl olmasına değil. Klitoral orgazm, en genel yollardan biri. Anal ve göğüs yoluyla hatta nefes alarak bile orgazm olabilmen mümkün. Orgazm olma konusundaki baskı, erkeklerin zevk için sekste egemen olma isteğiyle alakalıdır.

G noktası gerçek mi?

Her kadının vajinasında daha çok zevk veren bir noktası bulunuyor. Bu da G noktası (adını Alman Doktor Ernst Gräfenberg’ten alıyor) olarak adlandırılıyor. Dr. Beverly Whipple’ın teorisine göre bu nokta vajina duvarının arkasında yer alan şişkin üretral süngerin arkasında yer alıyor. Bazıları buna ‘klitorisin içinde kalan crura’ diyor.

Peki, kadınlarda boşalma diye bir şey var mı?

Bazı kadınlar boşalıyor, bazıları boşalmıyor. Kadınların üretral süngerleri sıvı üretir. (Bu üre değildir; spermsiz erkek menisi diyebiliriz.) Yoğun bir şekilde uyarıldıysan sünger şişer ve vajina duvarına direkt olarak baskı uygulanıyorsa, o sıvı boşalır.

Kadınlar, ön sevişme sırasında ne kadar sürede orgazm oluyorlar?

15-20 dakika arası

