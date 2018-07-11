ORGANİK ERİK NEKTARI ARTIK TÜRKİYE’DE





HİPP Organik Erik Nektarı vitamin bakımından zengin ve şeker ilavesiz..

HİPP Organik Erik Nektarı ilave şeker içermez. Şeker içeriği organik meyveden gelmektedir. İçeriğindeki tüm besinler olgunlaşma süreçleri tamamlandıktan sonra toplanır. Vitamin içeriği ile sağlıklı gelişimine destek olur.

HİPP Organik Erik Nektarı lezzeti ve tadıyla, A ve C vitamini bakımından çok zengin ve lifli yapıya sahip olan HİPP Organik Erik Nektarı, bu özelliğiyle kabızlık sorununa da destek olmaktadır.

Organik tarım ve hayvancılık ürünü olan kavanoz mamaları; hormonsuzdur, suni gübre, katkı maddesi içermez; üretiminin her aşaması kontrol edilir.

BIO sertifikalı, GDO’suz ve sanayi bölgelerinden uzak özel organik çiftliklerde yetiştirilen ürünler, bebek mağazaları ve yerel marketlerde satılıyor.

Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı : 5,45 TL’dir.

