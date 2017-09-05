ORAL SEKS TEHLİKESİ!





Belsoğukluğu hastalığının sadece cinsel organlar yoluyla bulaştığını sanıyorsan yanılıyorsun. Milyarlarca bakteriyi barındıran boğazımız belsoğukluğu mikrobu (gonore) için tehlikeli ve sessiz bir rezervuar! İlaca dirençli bu hastalık tüm dünyada oral seksle yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, “süper gonore” olarak da adlandırılan bu yeni türe karşı uyarılarda bulunuyor. Çünkü bildik şekilde tedavisi başarılı olmuyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, belsoğukluğu ve oral seks arasındaki bağlantı hakkında şu bilgileri verdi:

ORAL SEKS YOLUYLA GEÇİYOR

Her yıl dünyada yaklaşık 78 milyon kişi belsoğukluğuna yakalanıyor. Yetersiz yapılan tedaviler sonucu antibiyotiklere karşı direnç kazanan bu yeni tür, oral seks sonrası boğazda yerleşiyor. Ve sıradan bir boğaz enfeksiyonu belirtileri veriyor. Ama oral ‘gonore’yi algılamak ve tedavi etmek zor olduğundan verilen sıradan enfeksiyon tedavileri yetersiz kalıyor ve bakterinin direnç kazanmasına katkıda bulunuyor.

Bu bakteriler algılandığında bile, oral enfeksiyonların tedavisi zordur. Antibiyotikler kan dolaşımında bulunur, ancak boğaz bölgesinin kanlanması daha azdır.

Tedavi edilmemiş bu boğaz enfeksiyonları cinsel organlara yayılabilir ve erkeklerde testis ve pelvik ağrıya neden olabilir. Özellikle bu bakteriler kadınlar için daha tehlikeli.

TÜM İLAÇ TİPLERİNE KARŞI DİRENÇ GELİŞTİREBİLİYOR

Bu bakteri her zaman bizden daha zeki davranabiliyor. Üretilen her ilaca karşı direnç geliştirebiliyor. Birincil tedavi seçenekleri olan “ciprofloxacin” ve “azithromycin”e de direnç gelişmeye başlamış durumda.

Japonya, Fransa ve İspanya’da bu tedaviye dirençli üç süper gonore vakası ortaya çıktı. Hiç bir antibiyotikten etkilenmeyen yeni tür bakteri bilim dünyasını endişelendiriyor.

Bu durum süper ‘gonore’lerin tedavi edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Ancak doktorlar, insanlarda düzgün test edilmemiş “etiketsiz” tedavilere başvurmak zorunda kalabilirler (örneğin yüksek dozda antibiyotik veya daha ağır ilaçlar almak gibi).

Üstelik bilmediğiniz ilaçları kullandığınızda o ilaçlardan hangi dozlarda almanız gerektiğini de kestiremezsiniz. Ayrıca bir süre sonra bakteriler o ilaçlara karşı da bağışıklık kazanabilir.

ÜÇ YENİ İLAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bilim insanları süper ‘gonore’ye karşı kullanılabilecek üç yeni ilaç üzerinde çalışıyor. Ancak bunun haricinde bu süper dirençli bakteriler için kullanılabilecek pek bir şey de yok.

Ayrıca ilaç şirketlerinin bu yeni bakteriye karşı yeni ilaçlar üretmesi için yeterli teşvik olmadığını da belirtmek gerekir. Çünkü bu ilaçların kullanım ömrü yeterince uzun değildir. Bakteri ilaca karşı direnç kazandığında ilacın da formülünü değiştirmek gerekir. Bu nedenle bu hastalığa karşı herhangi bir ilacın üretilmesi için pek çaba gösterilmiyor.

HER YIL 78 MİLYON İNSANA BULAŞIYOR

Fakat bu bakteri giderek artan ve halk sağlığını tehtit eden bir problem haline gelmektedir. Dünyada, gonore her yıl yaklaşık 78 milyon insana bulaşmaktadır. Son yıllarda bu sayı, H.İ.V. korkusunun azalmasına bağlı olarak prezervatif kullanımının azalması nedeniyle artmaktadır. Aynı zamanda başarısız tedaviler ve insanların seyahat ederek bu hastalığı başka ülkelere taşıması da bunda bir etkendir.

İlaca dirençli bakteriler son yıllarda pek çok ülkede, özellikle Hindistan, Çin, Endonezya, Güney Amerika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bir bölümünde artmıştır. Tutarlı veri eksikliği nedeniyle Afrika’daki veya Ortadoğu’daki eğilimler hakkında çok az şey biliniyor.”

