ORADA OLMAK VARDI DEMEYİN!





Romantik Tatilin Adresi: Golden Key Bördübet

Adını ‘Kuş Yatağı’ anlamına gelen İngilizce ‘Birds’ Bed’ kelimelerinden alan, Datça Yarımadası’nın Gökova Körfezi’ni kucakladığı doğa harikası Bördübet Koyu, bu ismi savaş yıllarında burada konaklayan İngiliz askerlerine borçlu. Bu koyda konaklayan ve bölgenin sayısız kuş çeşidine ve bunlara ev sahipliği yapan muhteşem doğa örtüsüne hayran kalan İngilizler buraya Birds’ Bed’ adını verirler ve bu da zamanla yerel halkın dilinde Bördübet’e dönüşür.

Doğa İçinde Konfor

Bugün, eşi benzeri bulunmayan bu doğa ve kuş cennetinin içinde yer alan Golden Key Bördübet her biri farklı özelliklere sahip 43 odası, huzur dolu ortamı, leziz ve sağlık dolu yemekleriyle konuklarını ağırlıyor. Nehir kıyısında konumlanmış otelden nehir veya kara yoluyla denize ve bambaşka bir keyif diyarı olan Ada 360’a ulaşabilirsiniz. Çam ağaçları arasında ilerlerken kuş seslerinin eşlik ettiği kısa nehir veya kara yolculuğunun sonunda sizi Gökova Koyu’nun tamamına hâkim, otele ait özel bir özel bir yarımada olan “Ada 360” bekler. Plaj, a’la carte restoran ve büyüleyici Gökova manzarasıyla “Ada 360” leziz seçenekler, zengin kavından şaraplar ve tabii ki sıcak sohbetlerle konuklarına unutulmaz anlar sunuyor.

Yazın Tadını Çıkarın!

Rüzgar sörfü ,Stand- Up Paddling, Sea Kayaking gibi pekçok su sporları imkanı sunan otelde isterseniz hiçbir şey yapmayarak bir hamağa uzanıp kuş sesleri arasında kitabınızı okuyabilir, leziz ve serinletici kokteylinizi yudumlayabilirsiniz. Otelin en önemli özelliklerinden biri konuklarına sunduğu bu huzur dolu, sessiz ortamdır.

Doğası ve konuk ağırlama felsefesi hiçbir zaman değişmeyen Golden Key Bördübet’te 2018 Yazında bazı yenilikler de var. Bunların başında “ hayvan dostu odalar” geliyor. Bu sene yeni yapılan bu odalar sayesinde, evcil hayvanı ile tatil yapmak isteyen misafirlerini de ağırlıyor Golden Key Bördübet. Hem evcil hayvanların hem de diğer misafirlerin konforu düşünülerek özel bir alanda konumlanan bu odalardan otelde 2 adet bulunmaktadır.

Ayrıca, önceleri özel programlar dâhilinde verilen yoga seansları sezon boyunca haftada 2 kez rutin olarak veriliyor. Buna ek olarak haftada 1 kez barbekü gecelerinde canlı müzikle konuklarına keyifli anlar sunuyor.

Golden Key Hisarönü’nde Ailenizle Unutulmaz Bir Tatil

Okaliptüs ağaçları ve çiçeklerle çevrelenmiş yaşam alanı, benzersiz kırmızı kumlu plajı, mavinin her renge dönüştüğü Marmaris’in eşsiz denizi, dağlar ve Hisarönü’nün yaşam sevinciyle dolu havasıyla Golden Key Hisarönü sizi bekliyor.

Altın Kumu Hissedin…

Ailelerin huzur ve keyif dolu bir tatil geçirmek tercih ettiği Golden Key Hisarönü, taş ev mimarisinden esinlenerek tasarlanmış, doğa ile uyumlu 30 süitiyle Marmaris’in yanı başında, doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor. Çocuklu aileler için her detayın düşünüldüğü otelde, çocuklarınızla birlikte eğlenceli saatler geçirirken, kendinize ayıracağınız özel zamanları ise huzur içinde değerlendirebilirsiniz.

Sağlıklı Lezzetler

Golden Key Hisarönü’nün en önemli özelliklerinden bir diğeri konuklarına sunduğu doğal ve sağlıklı lezzetlerdir. Bölgedeki yetiştiricilerden gelen taptaze domatesler, biberler, salatalıklar, ev yapımı reçeller, köy yumurtalarından hazırladığımız omletler ve fırından yeni çıkan taptaze ekmekler ile açık büfe kahvaltısı ile güne sağlık dolu bir başlangıç yapabilir, deniz kenarındaki À la carte restoranında Akdeniz ve Türk mutfağının en özel lezzetlerini tadabilirsiniz. Ayrıca, havuz başında fırından yeni çıkmış kekler, börekler, poğaçalar ve kurabiyeler eşliğinde 5 çaylarına davetlisiniz.

Zümrüt Yeşile Bak

Golden Key Hisarönü’nde tatilinizi geçirirken yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki…İsterseniz bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıkabilir, isterseniz bir dağ bisikleti ile doğa gezintisi yapabilir, isterseniz de bir Jeep Safari ile maceraya atılabilirsiniz. Ayrıca, Golden Key Hisarönü dünyanın en güzel koyları ve denizine ulaşım sağlar. Gulet ve yat kiralama imkânının yanı sıra günübirlik turlar ile bölgenin muhteşem koylarında keşif gezilerine çıkabilirsiniz.

Golden Key Bördübet

Bördübet Mevkii Marmaris – Muğla

T +90 252 436 92 30

www.bordubet.com.tr

Golden Key Hisarönü

Kerdime Mevkii Marmaris – Muğla

T +90 252 466 63 84