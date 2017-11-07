ÖPÜŞÜRKEN BEDENİNDE NELER OLUYOR DERSİN?





Ateşli bir öpüşme seansı -hele de yeni biriyleyse- neredeyse tüm hücrelerine hayat ve neşe pompalıyor.

Yüz ve Dudak

-Tuhaf bir şekilde her şey başını sağa yatırmanla başlıyor. İnsanların yüzde sekseni öpüşmeye başlarken kafasını sağa doğru eğiyor.

-Birbirinize dokunmanızla adeta duyularınızın pimi çekiliyor ve patlama yaşanıyor! Bunda, aşırı hassas parmak uçlarından yaklaşık 200 kat daha duyarlı olan dudakların payı büyük.

-Bu esnada burnun partnerinin kokusuna gömüldüğünden, sen fark etmesen de çevreye yayılan kimyasallarla uyarılma şiddetin artıyor.

-Masum bir öpücükte birkaç kas çalışıyor. Ancak tutku dolu bir öpüşmede 24 yüz kası birden harekete geçiyor. Vücudundaki 100 kadar kası çalıştırması da cabası. (Öpüşmenin şiddeti arttıkça yaktığın kalori miktarı da 100’e kadar çıkabiliyor.)

-Tükürük bezlerin daha fazla çalışarak daha çok tükürük üretiyor. Dillerin başrolde olduğu bir öpüşmede ortalama dokuz mililitre kadar tükürük partnerinin ağzına geçiyor (onunkiler de sana). Asıl haberse şu: Böylece bir milyar kadar bakteri transfer etmiş oluyorsunuz. Neyse ki bu bakterilerin yüzde 95’i zararsız.

Kan Dolaşımı

-Bu adama gerçekten âşıksan, öpüşmek tüm vücuduna şok dalgaları gönderiyor. Bu da belirli bölgelere doğru kan akışını arttırıyor. Sonuçta meme uçların sertleşiyor, karnın heyecanla titriyor ve genital bölgende bir uyarılma hissediyorsun.

Adrenal Bezler

-Bedenindeki dalgalanmaları hisseden adrenal (böbreküstü) bezleri adrenalin salgılamaya başlıyor. Kalbin hızla çarpması, derin nefesler ya da terli avuçlar bunun işaretlerinden sayılıyor. (Eğer sevgili olduysanız, öpüşmek eninde sonunda tam tersi etkide bulunur; tutkunun yerini huzura bırakması gibi.)

Beyin

-Fiziksel heyecan, beynini, zevk duygusuyla ilişkili nörotransmitter olan dopamin kimyasalını salgılamaya sevk ediyor. Bu sırada beyninin diğer bölümleri de negatif duygulara set çekiyor.

-Dudaklarınız kenetlendiğinde ikinizin de hipofiz bezleri daha çok çalışıyor ve bağlanma güdülerini harekete geçiren oksitosin hormonu salgılanmaya başlıyor. Yani, öpüşürken duygusal bağlılığın ilk adımlarını da atmış oluyorsunuz.

Ruh Hâli

– Aslında öpüşmenin her türü gerginliği azaltıyor ve seni mutlu ediyor. Bu yüzden sık sık öpüşen çiftlerin uzun ve tatmin dolu bir ilişki yaşama ihtimali daha yüksek.

Kaynak: Indiana Üniversitesi Kinsey Enstitüsü’nden Doktor Justin R. Garcia; Manhattan Dental Arts’dan Diş Hekimi Marc Liechtung; Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doktor Joseph Alpert; The Science of Kissing kitabının yazarı Sheril Kirshenbaum

