ÖPÜŞME GERÇEKLERİ





Duygularını karşı tarafla paylaşmanın en güzel yollarından birinin öpüşmek olduğu su götürmez bir gerçek. Öyle ki; tutku, şefkat, ilgi ve istek konusunda kullandığımız kelimelerin çoğu kifayetsiz kalır öpüşürken. Şimdi sana bilimsel bazı gerçeklerden bahsedeceğiz.

Tutkunun dile gelmiş hali ve duyguların dansı olarak tanımlayabileceğimiz öpüşmeye bilimsel açıdan yaklaşmaya ne dersin? Öpüşürken dudaklarda 12, ağızda ise 19 kas aktive olduğunu biliyor muydun? Peki ya Fransız öpücüğünde 31 kasın harekete geçtiğini..

Bir dakikalık dudak dudağa öpüşme 500 metre koşma ile aynı kalori yakımına eşit. Ayrıca öpüşmek, sakız çiğneme kadar sindirime yardımcı oluyor. Bir öpüşmede partnerler arasında; 9 mg su, 700 mg albümin, 1,7 mg yağ, 0,4 mg tuz ve 100 mg organik madde değiş tokuşu olur. Peki ya bakteriler? Şüphesiz öpüşme yoluyla bakteriler de taşınır, ancak Amerikalı Doktor Samuel Katzoff’un mizahi bir şekilde söyledi gibi, “Gerçek bir öpüşme o kadar ısı üretir ki mikropları yok eder“

Öpüşmenin de Kama Sutra’sı var. Bu meşhur Hint öğretisine göre öpüşme birincil erotik değere sahiptir ve her bir sevgilinin belirli rolleri vardır. Sembolik öpüşmede dudaklar birbirine değerken, doğrudan öpüşmede yüzler karşı karşıyayken dudaklar direkt birleşir. Eğimli öpüşmede baş yana yatar ve dudaklar birbirine yönelir. Hareketli öpüşmede kadın, sevgilisinin alt dudağını dudaklarının arasına alır ve emerken; dokunaklı öpüşmede kadın, diliyle sevgilisinin dudaklarına değer. Tutkulu öpüşmede ise erkeğin alt dudağı kadının dudakları arasındayken, dil devreye girer.

Haydi itiraf et… Sen nasıl öpüşüyorsun? Peki öpüşürken çekimser misin, yoksa tutkulu mu?



