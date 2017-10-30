ÖPÜCÜK VER BAKAYIM!





Köpeğini ne kadar sevdiğini biliyoruz. Peki dudağından öpmen sağlığına zarar verir mi sence?

Köpeğine kendini şapır şupur yalatmak pek de akıllıca görünmeyebilir. Ama American Veterinary Dental College Genel Müdürü Jan Bellows, “Köpeğin, ağzında çok sayıda bakteri taşıyor olabilir ama eğer ikiniz de sağlıklıysanız, seni yalamasının zararı olmaz” diyor. Ancak vücudunda açık yaralar varsa köpeğinin dilini kendinden uzak tut ve nefesi kötü kokuyorsa onu yakından sevmekten kaçın. Kötü koku, diş eti hastalıklarının işareti olabilir ve bakteri sana geçebilir.

