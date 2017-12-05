ÖNERİ: BU 5 TATLI 150 KALORİNİN ALTINDA





Leziz ve aynı zamanda suçluluk duygusu hissettirmeyen bu tatlılardan kendini mahrum bırakma!

Derleyen: Irmak Yaşar

“Hadi canım, bu işte bir iş var” dediğini duyar gibiyiz! Son yapılan araştırmalar, tatlı tüketiminin kilo vermeye en büyük engel olduğunu doğruluyor. Ama işin aslı tam da öyle değil. Doğru şekilde ayarlanmış porsiyon, kaloriyi ve tatlı krizlerini kontrol altında tutarken köşe bucak kaçtığın tatlıyı yiyebilmene de fırsat sunuyor. İşte mükemmel porsiyonlanmış, 150 kaloriyi geçmeyen nefis tariflerimiz.

Vişneli Üzümlü Granita

Araştırmalara göre, antioksidanla dolu ve mayhoş tadıyla vişne, enflamasyonu yatıştırmaya ve egzersiz sonrası yorulan kaslarını toparlamaya yardımcı oluyor.

Isıya dayanıklı bir kâsenin içine 60 ml kaynar suyu al, 1 çorba kaşığı şeker ekleyip erit. İçine 600 ml şeker ilavesiz vişne suyu, 240 ml şeker ilavesiz üzüm suyu ve 1 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğunu ekle. Karışımı 22 santimlik kare bir fırın kabına aktar ve dondurucuda 3-4 saat beklet. Her saat başı dondurma kaşığı yardımıyla karıştır. Kaşık yardımıyla bardaklara paylaştır ve nane ile süsleyip servis yap.

4 KİŞİLİK 360 ml granitada: 130 kalori, 0 gr yağ, 33 gr karbonhidrat, 15 mg sodyum, 0 gr lif, 1 gr protein

Çikolatalı Kraker Topları

Tuzlu, tatlı, çıtır ve yumuşak: Bunların arasından seçim yapmana gerek yok. Bu minik kurabiyelere benzeyen tatlı sana hepsini bir arada sunuyor! Ayrıca araştırmalar, sütlü yerine bitter çikolata tercih etmenin daha az yemene ve günün ilerleyen saatlerinde daha az acıkmana yardımcı olduğunu söylüyor.

Fırın tepsisine fırın kâğıdını yay ve pişirme spreyini sık. Isıya dayanıklı bir kâsenin içinde 22 küçük kare bitter çikolatayı erit. 10 küçük tuzlu krakeri ufala ve eritilmiş çikolatanın içine aktar. 2 çorba kaşığı kuru üzümü ekleyip karıştır. Karışımı kaşık yardımıyla fırın kâğıdına paylaştır. Üzerine bir tutam deniz tuzu serpiştir. Servis etmeden önce 1 saat buzdolabında beklet.

4 KİŞİLİK Bir porsiyonda (2 parça): 140 kalori, 8 gr yağ (5 gr’ı doymuş), 22 gr karbonhidrat, 120 mg sodyum, 2 gr lif, 2 gr protein

Muffin Kabında Çıtır Elma

Elmaların kabuğunu soymamak, iki katı lif ve daha fazla C Vitamini almanı sağlıyor. Bu da, vücudunun daha fazla yağ yakması anlamına geliyor!

Fırını önceden 180 derecede ısıt ve muffin kaplarını tel ızgaranın üzerine diz. Bir kâsede 90 gr yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı tarçın, 7 çorba kaşığı esmer şeker, 2 çorba kaşığı un ve 6 çorba kaşığı eritilmiş tereyağını karıştır. Muffin kaplarına karışımdan bir çorba kaşığı dolusu koy, kalanı ayır. 1 çorba kaşığı esmer şekerle 1 tatlı kaşığı tarçın ve küp şeklinde doğranmış 3 elmayı karıştır. Muffin kaplarına paylaştır ve kalan yulaf karışımını da üzerine serpiştir. Fırında 25 dakika pişir.

12 KİŞİLİK Bir porsiyonda: 140 kalori, 6 gr yağ (3,5 gr’ı doymuş), 21 gr karbonhidrat, 0 mg sodyum, 2 gr lif, 2 gr protein

Bal kabaklı Parfe

Bu parfenin içindeki baharatlar kalori yakımını arttırıyor ve açlığı yatıştırıyor.

Bir sos tenceresinde 360 ml badem sütünün içine 3 çorba kaşığı mısır nişastası ekleyip orta ateşte karıştırarak kaynat. Ardından ocağı kıs ve 5 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan al. 3 çorba kaşığı akçaağaç şurubu, ½ tatlı kaşığı vanilya esansı, 1 tatlı kaşığı bal kabaklı turta baharatı (zencefil, tarçın, muskat ve yenibahar karışımı) ve ¼ tatlı kaşığı tuzu karıştırıp soğumaya bırak. Bu sırada 450 gr bal kabağını haşla ve püre hâline getirip karışıma ilave et. 4 bardağa paylaştır. Her birini ufalanmış zencefilli kurabiye ve bal kabaklı turta baharatıyla süsleyip servis yap.

4 KİŞİLİK Bir bardakta: 150 kalori, 2,5 gr yağ, 30 gr karbonhidrat, 240 mg sodyum, 4 gr lif, 2 gr protein

Hafif Banana Split

Kendi hazırladığın dondurulmuş yoğurttan, şişkinlik hissetmeden protein ve potasyum almaya ne dersin?

2 adet olgun muzu dilimle, bir muzun yarısını ayırıp gerisini dondur. Dondurulmuş muzu 360 ml yağsız yoğurt ve bir tutam muskatla birlikte püre hâline getir. Dikdörtgen bir tepsiye aktar, streç filmle üzerini kapat ve 1 saat buzlukta beklet. Ardından karışımı blender’a aktar ve 15-30 saniye, iyice pütürsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştır. 4 kâseye paylaştır ve üzerine ayırdığın muz dilimlerini yerleştir. En son 2 çorba kaşığı ufalanmış yer fıstığı ve istersen birkaç tane bitter damla çikolata serpiştir.

4 KİŞİLİK Bir porsiyonda: 150 kalori, 5 gr yağ (1,5 gr’ı doymuş), 18 gr karbonhidrat, 45 mg sodyum, 3 gr lif, 11 gr protein

ÇİKOLATA FAYDALIDIR!

Rodale Yayınları’ndan çıkan Eat Chocolate, Lose Weight kitabının yazarı Doktor Will Clower, kakao oranı en az yüzde 70 olan çikolatanın birçok faydası olduğunu söylüyor.

ENDİŞEYİ AZALTIYOR

Günde 30 grama kadar yenen bitter çikolata, stres hormonu kortizol seviyesini düşürüyor.

CİLDİNİ KORUYOR

Bazı çikolata türlerinin içindeki flavonoller cildi nemlendiriyor ve güneşin zararlı ışınlarından koruyor.

ÇÜRÜKLERİ ÖNLÜYOR

Kakaonun içerdiği bileşikler, çürüklere yol açan bakterilerin gelişimini engelleyebiliyor.

