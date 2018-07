ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD’A HAZIR MISIN?

Duymayan kalmasın: Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’yu bir araya getiriyor.

Quentin Tarantino’nun senaryosunu 5 yılda yazdığı 9. uzun metraj filmi Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) 2019’da vizyona girmeye hazırlanıyor. Kadrosunda Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in dışında Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell ve Burt Reynolds gibi isimler bulunan bu film, ’60’lı yılların modasına gönderme yapıyor.

Bu filmi merakla bekliyoruz!