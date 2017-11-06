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ÖNCE POZİTİF OLMAYI DENESENE…

| 6 Kasım 2017|  , SAĞLIK

 


Bazı karışık duygular insanları zayıflama ameliyatlarına yöneltebiliyor ama pozitif kalmak burada da çok önemli.

Obesity Surgery’de yayımlanan bir çalışmaya göre, zayıflama ameliyatından önce gerginlik hisseden ve çekici olmadığını düşünen hastalar, bu negatif duyguları daha az hissedenlere göre daha az kilo kaybediyor. Çalışmanın yazarı, Geisinger Obezite Enstitüsü’den Psikolog Michelle Lent, “Bu tarz bir ameliyat öncesi üç aylığına bir destek grubuna katılmak öz güvenini arttırabilir ve yemek yemeden olaylarla başa çıkma stratejisi geliştirmene yardımcı olabilir” diyor.

Last modified: 6 Kasım 2017

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