Kendini sevmeden hayatta mutlu olman neredeyse imkansız. Kendinle olan ilişkini hayatının merkezine koyma zamanı geldi.

Suffolk Üniversitesi’nde eğitimci olan Beverly D. Flaxington, “Bazen kendimize söylediğimiz şeyler, gerçekten söylenebileceklerin en kötüsüdür. Sürekli ne kadar korkunç olduğumuzu söylemek yerine kendimizi motive etmeliyiz. Unutma, kimse mükemmel değildir ve her zaman senin yerinde olmak isteyecek biri vardır” diyor.

Flaxington, “Birinin seni sevdiğini, önemsediğini, takdir ettiğini bilmek dünyalara bedeldir” diyor ve ekliyor: “Ancak birçok kişi gibi sen de koşulsuz sevilmeyebilir ve sevgi eksikliği yaşayabilirsin. Bu yüzden kendini sevmen ve kendinle barışman önemlidir. Zor zamanlar geçirebilir ve yoldayken yanlışlar yapabilirsin; kendini hırpalama. Onun yerine yolculuğunu kucakla ve her seferinde öğrendiğini bil.”

Kaynak: Psychology Today