ÖNCE DUR, SONRA GEÇ…





Yeni bir araştırma, dış etkenlerin yeme davranışımızı ne kadar etkileyebileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar büyük bir kafenin menüsündeki yiyeceklerin yanında etiketler koymuş: Sağlıklı tercihler yeşil, abur cuburlar kırmızı, ikisinin arasında olanlar ise sarı renkle işaretlenmiş. Sonuçta insanlar sağlıksız olanları daha az tercih etmiş. Trafik ışığı renklerinin kullanıldığı bu etiketlerin insanların satın alma alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği ile ilgili rakamlar ise şöyle:

Sağlıksız gıda satışının düşüş oranı

%20

Daha az sağlıklı gıda satışının düşüş oranı

%4

Sağlıklı gıda satışının artış oranı

%12

