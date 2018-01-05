ÖNCE 98 SONRA 57 KİLOGRAM: “Azmim Sayesinde Başardım!”





Jessie Foss, lisedeyken bol bol hareket etmesini sağlayan gazete dağıtıcılığı işi yapıyormuş ve sigara alışkanlığı nedeniyle pek iştahlı değilmiş. Böylece 157 cm boyundaki Jessie lise hayatı boyunca 50 kiloda kalmış.

Teksas’ta yaşayan genç kadın 19 yaşına geldiğinde sigarayı bırakmış (ilk başarı!) ve bir avukatlık ofisinde stajyer olarak ilk masa başı işine başlamış. “Kısa süre sonra canım daha çok kızarmış yiyecek istemeye başladı. Gün boyu oturduğum için aldığım bütün kalorileri yakma imkânı bulamıyordum. Artık sigara da içmediğimden, bu ihtiyacımı tatmin etmek için başka şeylere başvuruyordum” diyor. Bunların başında da yüksek kalori içeren yiyecekler geliyormuş. Eve döndüğünde de aşırı yorgun olduğunu ve ne yediğine dikkat etmediğini söylüyor. Jessie 2012 yılına kadar her yıl yaklaşık 3 ila 5 kilo almış. Bunu da çok dikkate almamış, ta ki ibre 91 kiloyu gösterene dek.

Değişim

Şimdi 37 yaşında olan Jessie, “İri görüntüm yüzünden mutsuz hissediyordum. Önceden dağ bisikletine binmeye bayılırdım ama kendime olan güvensizliğim yüzünden bıraktım” diyor. Onun yerine varlıklarından motive olmayı umarak egzersiz aletleri almış ama kilolarından kurtulamayacağından korktuğu için bu aletleri hiç kullanmamış. Şimdi baktığında, bunların o zamanki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Jessie okul yıllarındaki sağlık derslerinde anlatılanları pek ciddiye almamış ve etrafındaki insanlar da beslenme konusunda bilgi sahibi değilmiş. 2012 yılının başında, bir arkadaşının, yemeğinin kalori ve besin değerleri hakkında anlattıklarını dinlerken kendini eğitmeye karar vermiş: “Onun kendini çok iyi hissettiğini görebiliyordum, bu konuda ben de dikkatli olmalıyım diye düşündüm.”

Yaşam Tarzı

O Şubat Jessie bütün yiyecek paketlerindeki porsiyon talimatlarına uymaya ve ofiste pizza yerine yeşillikler, tavuk eti ve balık gibi öğünler tercih etmeye başlamış. Kasım ayı geldiğinde pantolonlarının bollaştığını hissediyormuş, bu da onu sağlıklı beslenme ve kilo vermenin sağlık üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için heveslendirmiş. Kalori hesaplayan bir aplikasyon indirmiş. “Aldığım kaloriyi görmek, ne yemem ya da yememem gerektiği hakkında daha iyi bilgi edinmemi sağladı” diyor. Başlarda haftada beş kez yarımşar saat, düşük seviyede eliptik bisikletle çalışmış. Birkaç ay içinde interval egzersizlere geçiş yapmış. Mart 2013’te 86 kilonun altına düşmüş ve eliptik bisikleti 45 dakikaya çıkarırken bir yandan da dağ bisikletini tekrar kullanmaya başlamış. Kısa süre sonra, evdeki bir köşede unuttuğu ağırlık aletlerinin tozunu almış ve haftada dört gün, yarım saat ağırlık çalışmasını programına eklemiş. Ağustos 2013’te ise kardiyo çalışmasını koşuyla değiştirmiş ve tek seferde dışarıda beş kilometre koşmayı başarmış. Bundan üç ay sonra 72 kiloya kadar düştüğünü söylüyor. Nisan ayında hedefi olan 35 kiloyu vermiş ve devamında altı kilo daha vererek 2014 sonbaharında 57 kiloya ulaşmış.

Ödülü

Jessie, kan değerlerinden vücudundaki yağ oranına kadar pek çok gelişme kaydettiğini gösteren övgü dolu bir doktor raporu almış. “Artık disiplin sahibi biri olduğumu biliyorum” diyor. “Kafama koyduğum her şeyi başarabilirim.”

JESSIE’NİN TAVSİYELERİ

– Her gün tartılma.

“Kilo verirken haftada bir kez tartıya çıkıyordum. Her gün tartılmak kafa karıştırıcı ve motivasyon düşürücü olabiliyor.”

– Kendi yemeğini hazırla.

“Hafta sonları, tüm hafta boyunca yemek üzere yemek yapmayı seviyorum. Düşük kalorili yemekler yapsam bile bu çok tatmin edici.”

– Dışarı çık.

