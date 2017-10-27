ÖNCE 93 KİLO SONRA 68 KİLO: ATLET JULIE HEALY’LE TANIŞIN





İki çocuklu bir anneyken atlet olan Julie Healy’nin zayıflama hikayesini dinlemeye ne dersin?

Eskiden kendini tam zamanlı anne olarak tanımlayan 37 yaşındaki Julie Healy, hayatında iyi ya da kötü giden her şeyi hep yemek üzerinden değerlendiriyormuş. “Hiç fark etmiyordu. Üzgün veya stresli olduğumda ya da bir şeyler kutlamam gerektiğinde, her şey yemek etrafında dönüyordu. Ve bunun sonucunda genç yaşımda şişmanlamaya başlamıştım” diyor.

DEĞİŞİM

Yirmili yaşlarının sonunda kızı Sara’yı doğurduktan sonra, Julie’nin kilosu 93’e ulaşmış. “Kızımı taşırken zorlukla nefes almaya başlamıştım ve sonunda kilomla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim” diyor. Porsiyonlarını küçültüp sağlıklı yiyecekler yemeye başlamış ve bir ay içinde yaklaşık yedi kilo vermeyi başarmış. Ancak bu sırada oğlu Tyler’a hamile kalınca, diyete dönmek için oğlunun doğumunu beklemiş.

YAŞAM TARZI

Julie, Tyler doğduktan bir ay sonra kilo vermeyi tekrar kafasına koymuş. “Kendime bir mutfak tartısı aldım ve tüm yiyeceklerin etiketlerini okumaya başladım” diyor. Ayrıca çocuklarını bebek arabasına koyup onlarla birlikte uzun yürüyüşlere çıkmış, evde olduğu zamanlarda sevdiği şarkıları açıp her fırsatta dans etmiş. On ay sonunda 18 kilo vermiş.

Ama yürüyüşlerin bu noktada artık onu zorlamamaya ve vücudunda bir değişiklik yaratmamaya başladığını söylüyor: “Ben de online olarak 13 haftalık bir 10K hazırlık programına katıldım. Dönüşümlü olarak koşu ve yürüyüş egzersizleri yapıyordum.” Üç ay sonrasında bir saat boyunca hiç ara vermeden koşabilir hâle gelmiş. “Yarış günü 72 kiloydum ve bitiş çizgisini göğüslediğimde kendimi harika hissettim” diyor. Ardından daha birçok 10K ve 5K yarışını, ayrıca birkaç triatlonu tamamladıktan sonra beş kilo daha vermiş ve kilosunu sabitlemiş. O artık yarışların aranılan atletlerinden biri.

ÖDÜLÜ

Julie, “Kilolu olduğum zamanlarda her zaman atletlere özenirdim. Şimdi hayalimi yaşıyorum” diyor. Tutkuyla bağlanabileceği bir şey bulduğunu ve buna uzun bir zaman devam edebileceğini gördüğünü söylüyor.

JULIE’NİN TAVSİYELERİ

Bir amacın olsun. “Daha küçük beden bir elbisenin içine sığmak gibi ufak ve ulaşılabilir hedefler bul. Bunlar kendine olan güvenini arttırır.”

Yardım al. “Küçük çocukların olunca kendine zaman ayırmak çok zor olabilir. Eşinden yardım al, çocuk bakıcısı olan bir spor salonuna yazıl ya da sen egzersiz yaparken çocuklara bakabilmesi için bir bakıcı tut.”

İnterneti kullan. “Motivasyona ihtiyacım olduğunda, egzersizle ilgili online sitelerde tanıştığım arkadaşlarımla yazışıyorum. Bu, yoluma devam etmeme yardımcı oluyor.”

WH Online

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