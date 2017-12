ÖNCE 112 SONRA 66 KİLO: “Sıkı diyetlere son verdim!”

Üniversitenin ilk yılında aldığı yedi kilo, 162 santim boyunda ve o zamanlar zayıf olan Hannah Casey için sorun olmamış. Onun problemi, kişisel sorunlarının getirdiği stres sebebiyle ikinci sınıfta aldığı 25 kilo olmuş.

Kaliforniya’da kendi başına yaşayan Hannah, onu yargılayacak kimse olmadan çok yüksek miktarda (bazen günde 15 bin kaloriyi bulan) yemek yiyebiliyormuş. “Bir kutu ekstra-yağlı patlamış mısır alıp bir kerede altı paketi de yiyordum” diyor. Yo-yo diyetler durumu daha da kötüleştirmiş: “Sıkı diyetlerin ve hızlı çözümlerin müptelası oldum. Eğer bir yerde bir hafta boyunca sadece üzüm suyu içmenin kilo kaybettirdiğini okuduysam bunu hemen uyguluyordum.” 26 yaşına geldiğinde, hem öz saygısı, hem de enerjisi en düşük seviyeye gelmiş. Eklem ağrılarından, yüksek tansiyondan ve sindirim sorunlarından şikâyetçiymiş. 2011 yılının Ocak ayında, tartısı 112 kiloyu gösterdiğinde dibe vurmuş.

Değişim

Hannah her zaman fotoğraf makinesinden kaçarmış ama kötü göründüğü fotoğrafların Facebook’ta görülmesi konusunda iyice endişelenmeye başlamış. Bir sabah, 48 beden pantolonunun fermuarını çekemediğini fark etmiş. “Beni sıkan kıyafetlere alışkındım ama bu bir işkenceden farksızdı” diyor. Dolabında ona uyan tek alt olan, siyah elastik egzersiz pantolonunu giymek zorunda kaldığında, alışkanlıklarını toptan değiştirmek zorunda olduğuna emin olmuş.

Yaşam Tarzı

Hannah kilo kaybını belgelemek ve kendini sorumlu tutmak için blog yazmaya başlamış. “Her Pazartesi kilomu yazmak zorunda olmak inanılmaz bir motivasyondu” diyor. Durum böyle olduğu hâlde başlangıcı zor olmuş; hafta içi sağlıklı yiyor, hafta sonu istediği şeyi yiyip içmeye geri dönüyormuş.

Ancak üç ay sonra kendisine konan çölyak teşhisi, pek çok şeyi yemesini imkânsız hâle getirmiş. Hannah bu andan itibaren işlenmiş yiyecekleri bırakıp, evde doğal besinlerle hazırladığı yemekleri yemeye başlamış ve dört ayda 18 kilo vermiş. 2013’ün baharındaki bir talihsizliğe kadar her ayda dört buçuk kilo vermeye devam etmiş. O ara dönemi, “Yine kötü beslenmeye ve verdiğim kiloları geri almaya başlamıştım” diye hatırlıyor. Eski hâline dönmekten korkup paniğe kapılan Hannah, sorunu kökten çözmek için egzersize başlamaya karar vermiş. İşe önce yürüyerek başlamış, daha sonra jogging’e geçmiş. En sonunda koşmaya kadar yükselmiş. Altı ay sonra ilk 36 beden pantolonunun fermuarını çekmeyi başardığını gururla söylüyor.

Ödülü

Hannah sadece kilo kaybetmedi, yaklaşık 45 kiloluk bir sıkıntı ve endişeden de kurtuldu. Restoran ya da uçak koltuklarının çok dar olacağından endişelendiği günler geride kaldı. Hatta geçen Ekim ayındaki düğünü için, önceden sipariş ettiği gelinliğin neredeyse yarısı kadar olan başka bir gelinlik sipariş etti. 33 yaşındaki Hannah, bugünlerde ölmeden önce yapmak istediği şeylerin olduğu listede yazanları gerçekleştirmekle meşgul; bunların arasında tüplü dalış sertifikası almak da var. “Tüp ve ekipmanlar yaklaşık 20 kilo ağırlığında. Önceden bunun iki katı kadar kiloyu her gün üzerimde taşıdığımı düşünmek şimdi inanılmaz geliyor” diyor.

Hannah’nın Tavsiyeleri

İçki sorununu çöz. “Bir günde tüketmen gereken şeker ya da kalori miktarını beş dakikada içip bitireceğin bir şeyle harcama. Gazlı içecekler ya da şekerli çaylar yerine su veya şekersiz çay tüket.”

Sağlıklı olduğunu iddia eden besinlere dikkat et. “Glutensiz beslenmek her zaman kilo kaybedeceğin anlamına gelmez. Bu ürünlerin çoğunun kalorisi, içinde buğday olan muadillerine göre daha fazladır. Ben bunlar yerine kendimi organik beslenmeye odaklıyorum.”

Bugün dünden daha çok hareket et. “10 adım daha at, bir sokak daha öteye park et ya da bir tane daha fazla jumping jack yap. Birkaç ay sonra geriye baktığında ne kadar yol katettiğine şaşıracaksın.”